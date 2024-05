Dodávky munice Ukrajině nevylučují jednání o míru, koriguje Pavel rozhovor

„Vojenská podpora Ukrajiny však nevylučuje hledání řešení, jak konflikt ukončit. Naopak, to musí probíhat souběžně, aby i Rusko pochopilo, že vojenské řešení neexistuje,“ uvedl Pavel na síti X.

Podle prezidenta je potřeba podporovat Ukrajinu všemi prostředky v souladu s mezinárodním právem. Dodal, že součástí legitimní podpory je i navýšení dodávek munice a vojenského vybavení na Ukrajinu.

„Rusko samo má v rukou okamžité ukončení konfliktu. Nemá o něj ale zájem, dokud bude mít naději na naplnění svých cílů – tedy ovládnutí Ukrajiny, odstranění demokraticky zvolené vlády a demilitarizace suverénní země. I proto je podpora Ukrajiny tak důležitá i pro nás,“ pokračoval.

Podle Pavla musí platit, že pro jakákoli budoucí mírová uspořádání bude nezbytný souhlas Ukrajiny při zohlednění jejích základních zájmů. „I proto jsem přijal pozvání ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského na červnovou konferenci o míru na Ukrajině,“ zakončil.

Svým vyjádřením prezident vysvětloval svá slova, která zazněla v pondělním rozhovoru pro Sky News.

„Musíme být realisté. Bylo by naivní říkat, že Ukrajina dokáže znovu dobýt okupovaná území v dohledné budoucnosti. Rusko se jen tak oblastí, které okupuje, nevzdá. Potřebujeme zastavit válku a pak začít debatovat o budoucím uspořádání. Mohl by vzniknout nějaký druh kompromisu, ale ne bez souhlasu Ukrajiny, Ruska a zemí, které budou garantem této dohody,“ odpověděl Pavel moderátorce na otázku, zda by nyní měla Ukrajina začít vyjednávat s Ruskem a ukončit boje.