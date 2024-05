Je třeba zastavit válku, pro vítězství v terénu je pomoc dostatečná, míní Pavel

„Vidíme výsledek dlouhé přípravy. Bylo docela jasné, že s lepším počasím Rusko zahájí ofenzívu. Ukrajinci se na to dlouho připravovali. Žádali nás o větší dodávky munice a vybavení,“ komentoval současný stav války v předtočeném rozhovoru Pavel.

„Jsme při dodávkách příliš opatrní. Musíme vyhodnotit riziko eskalace. Ukrajinci prohrávají své životy i zemi a můžou prohrát i v této válce,“ sdělil k tomu, jaká byla situace doposud, tedy zejména před mnohamiliardovou podporou schválenou americkým Kongresem.

O nynějších dodávkách Západu a USA si je podle svých slov jistý. Vybavení, kterým spojenci prezidenta Volodymyra Zelenského nyní zahrnují, považuje za dostatečné pro vítězství v terénu. Pavel neupřesnil, zda tím myslel jen odražení ruské ofenzivy.

Později však následovala otázka, zda je Pavel pro to, aby se nyní Ukrajina pustila do vyjednávání s Ruskem, čímž by boje ukončila.

„Musíme být realisté. Bylo by naivní říkat, že Ukrajina dokáže znovu dobýt okupovaná území v dohledné budoucnosti. Rusko se jen tak oblastí, které okupuje, nevzdá. Potřebujeme zastavit válku a pak začít debatovat o budoucím uspořádání. Musí vzniknout kompromis, ale ne bez souhlasu Ukrajiny, Ruska a zemí, které budou garantem této dohody.“

Například slovenský deník SME tak Pavlovu odpověď interpretuje jako názorovou „otočku“. Prezident totiž dosud nikdy netvrdil, že by Ukrajina měla bezprostředně začít vyjednávat o míru. Redakce iDNES.cz se obrátila na Hrad, aby se k tomuto vyznění prezidentovy odpovědi vyjádřil.

V rozhovoru Pavel taktéž řekl, že NATO své vojáky na území Ukrajiny, jak navrhoval dřív francouzský prezident Macron, mít nemůže. Upřesnil svůj názor ve smyslu, že by vojáci aliance bojovali bok po boku s ukrajinskými. Znamenalo by to podle něj zahájení konfliktu Ruska se Severoatlantickou aliancí. „Nikdo takový konflikt v Evropě nechce,“ podotkl.

Ani Macron nicméně takto konkrétní nebyl a v několika rozhovorech se vyjadřoval zhruba tak, že by alianční síly tvořily jakési zázemí v hlubokém týlu, aby uvolnily ruce těm ukrajinskými vrhnout další zálohy na frontu.

Český prezident také zmínil, že nepochybuje ani o možnosti vstupu Ukrajiny do NATO, ale zdůraznil, že až v době, kdy bude po válce. „Musíme přijít s vypořádáním, s obnovou míru v oblasti a poté můžeme mluvit o potenciálním členství Ukrajiny,“ odpověděl na dotaz moderátorky, zda by se členství mělo řešit nyní.

Rozhovor Sky News s prezidentem Pavlem od 19. minuty: