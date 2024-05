Mohl Kyjev uzavřít s Moskvou mír? Odborníci prozkoumali první mírová jednání hned z počátku války

Před více než dvěma lety v únoru 2022 Rusko napadlo Ukrajinu. Jen o málo dní později ale obě země zahájily jednání o míru, která nakonec zkrachovala. Politický analytik Samuel Charap a historik Sergej Radčenko se pokusili v článku pro časopis The Foreign Affairs pod názvem The Talks That Could Have Ended the War in Ukraine odpovědět na otázku, proč k uzavření míru nakonec nedošlo, i když Rusové a Ukrajinci byli podle nich připraveni učinit dalekosáhlé ústupky.

Rusko žádalo, aby Ukrajina přijala neutrální status, ta zase seriózní bezpečnostní záruky. Článek již stačil vyvolat silný ohlas a celou řadu spíše nesouhlasných reakcí. Ukázalo se, že to je téma citlivé nejen tím, co se tehdy na jaře 2022 skutečně stalo, ale i tím, co nám říká o možnostech či limitech hypotetických budoucích mírových rozhovorů.

Rusko zaútočilo na Ukrajinu 24. února 2022, ale již o čtyři dny později obě strany spolu začaly v Bělorusku jednat. Charap a Radčenko tvrdí, že to bylo proto, že se Ukrajinci obávali, že by mohli válku rychle prohrát, zatímco Rusové nabyli přesvědčení, že vojenský úder nemá očekávaný účinek a že mohou od Ukrajiny získat ústupky i prostřednictvím diplomacie.