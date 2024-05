Hlavně žádnou paniku. Příliv amerických zbraní pomůže Ukrajině stabilizovat frontu

Ne. To jen ruský prezident Vladimir Putin chce využít čas, než dojde na Ukrajinu americká pomoc, a zabrat co nejvíc území. Případně svrhnout vládu v Kyjevě a dosadit místo ní svoje loutky. Jenže Ukrajinci se budou bránit dál, i kdyby se zhroutila fronta či byl obsazen Kyjev. Nehledě na to, že dobytí Kyjeva je velmi nepravděpodobné.

S Ukrajinou není konec, pokud ji nezachvátí panika. Projevuje se ale stále víc převaha Moskvy. Má větší lidské rezervy a její armáda se během války poučila. Ale stále není schopná dodržovat ani vlastní strategii. Pokud by byla, porazila by Ukrajince už dávno. A pokud by Západ neváhal s dodávkami nejmodernějších zbraní Kyjevu, mohla Ukrajina naopak dávno vytlačit Rusko z většiny svého území. Jenže na kdyby se ve válce nehraje.

Příliv amerických zbraní v létě Ukrajině pomůže stabilizovat frontu. Co bude dál, se neví. Přijdou asi nějaká jednání, ale válka se potáhne dlouho.