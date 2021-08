‚Směje se nám už kdekdo.‘ Piráti navrhují zbavit funkce Ferjenčíka kvůli kampani

„Vzhledem k tomu, že v dosavadní „vydařené“ kampani dochází k nulové sebereflexi a směje se nám už kdekdo, ať jde o amatéry či odborníky na marketing, voliče Pirátů či voliče kohokoliv jiného, rád bych tímto vyvolal jednání o odvolání Mikuláše Ferjenčíka z pozice vedoucího mediálního odboru,“ napsal Jaroš v diskuzním fóru strany . Také uvedl, že mediální odbor podle něj evidentně nezvládá své kompetence.

„Kromě kvalitativních dat (aka sociální sítě se nám smějí) máme již i kvantitativní (klesáme v průzkumech). Můžeme se klidně rozbrečet, jak jede dezinfo scéna a nikdo nás nemá rád, nebo se můžeme taky chytit za nos a třeba s tou kampaní ještě něco udělat,“ dodal.

Následně uvedl příklady, kde vidí problém. Vadí mu například to, že Ferjenčík nereflektoval nijak své chyby a nevyvodil žádné následky.

„Nastavená komunikační linka „všichni nám ubližují, za všechno můžou šířené nepravdy“ jako důsledek nulového obsahu vlastní kampaně,“ uvádí Jaroš také. Zmiňuje také střet zájmů Ferjenčíka s tím, že je poslance, kandidát, vedoucí mediálního oboru a také „sourozenec nejprotežovanější poslankyně“, tedy Olgy Richterové.

„Možná vás napadne, že jsou volby již za rohem a toto cvičení nemá smysl. Domnívám se, že aby mohlo skutečně dojít ke změně, musí být vedení poskytnuta odpovídající zpětná vazba, ať jsme v jakékoli fázi strany. Odvolání má jinou sílu a message, než vyšumění do vypršení mandátu. Netřeba asi říkat, že odstoupení by mělo sílu největší, ale to je na Mikulášovi,“ dodal a na konci svého příspěvku připojil několik článků z médií, které se týkaly kampaně Pirátů.

Po volbách odpovědnost vyvodím

Ve vzniklé anketě doposud hlasovalo přes sto členů, větší část hlasovala proti projednání odvolání Mikuláše Ferjenčíka z pozice vedoucího. Na příspěvek Jaroše reagoval i sám Mikuláš Ferjenčík.

„Jsem na kontaktní kampani v Pardubickém kraji, tak nemohu reagovat obšírněji, takže jen velmi stručně. Dva měsíce do voleb považuju tento podnět za mimořádně nešťastný, místo změn v kampani, které jsou potřeba a které děláme, budu muset řešit vnitrostranickou komunikaci. Po volbách odpovědnost samozřejmě vyvodím, pokud nevyhrajeme, tak odstoupím,“ uvedl.

Europoslanec Marcel Kolaja napsal, že odvolat vedoucího mediálního odboru je taktická sebevražda.

„Pokud vyhrajeme volby, argumenty pro odvolání značně slábnou. A pokud nevyhrajeme a Mikuláš prohlásil, že v takovém případě odstoupí, nevidím důvod mu nevěřit. A i pokud by tak neučinil, věřím, že argumenty pro případné odvolání by tím zesílily, a tudíž by podnět k odvolání měl mít větší pravděpodobnost úspěchu než nyní.“ Naopak europoslankyně Markéta Gregorová Jarošův návrh podpořila.

V souvislosti s kampaní se na sociálních sítích objevují vtipné slogany a obrázky s hlavičkou koalice Pirátů a STAN. Může za to generátor, který vytvořila dvojice nadšenců. Politologové už dříve uvedli, že něco takového může koalici ublížit.