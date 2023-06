Část Pirátů chce řešit ministra spravedlnosti Blažka. Rozhodnou na svém fóru

Anketu k tomu, aby se otevřelo jednání všech členů strany na téma Blažka a jeho kroků ve funkci ministra spravedlnosti, předložila na stranickém fóru europoslankyně Markéta Gregorová.

V důvodové zprávě ke svému podnětu zmiňuje například opakované Blažkovy dotazy na informace z tzv. živých kauz, což podle ní způsobuje, že se dostává do střetu zájmů.

Gregorová také připomněla pondělní zprávu serveru Seznam Zprávy, podle níž Blažek v minulosti získal část utajeného policejního spisu ke kauze, v níž byli stíháni jeho spolustraníci. Podle státní zástupkyně tento únik narušil vyšetřování, doplnil server. Blažkovy postoje podle europoslankyně zároveň ohrožují závazky kabinetu vyplývající z programového prohlášení.

„Pokud budeme jako Piráti jednání Pavla Blažka ignorovat, staneme se spoluviníky jeho jednání,“ uvedla Gregorová v návrhu. Piráti by se podle ní měli proti chování ministra jasně veřejně vymezit, jinak by mu vyjadřovali tichý souhlas a ztratili status jediné „čisté strany“ v Parlamentu, která není spojená s žádnými korupčními kauzami.

Hlasování by podle ní mohlo dát silný mandát pirátským zástupcům ve vládě k jasnému postupu, protože by se mohli opřít o stranu jako celek.

Klimatu ve straně to nepomůže, míní Fiala

Fiala na výjezdním zasedání vlády ve Vimperku uvedl, že není nutné se obávat rozepří v koalici. „Piráti mají v rámci své vnitrostranické demokracie opakovaně nějaké ankety, žádný vliv na koalici to nemá, asi to zrovna nejlepšímu klimatu nepomůže, ale já nemám potřebu to nějak zvlášť komentovat,“ řekl. Žádné zneužití pravomocí ze strany Blažka nevidí.

Podnět na stranickém fóru obsahuje anketu, na základě které by se mohlo otevřít jednání. To by později mohlo vyvrcholit hlasováním všech členů Pirátů na celostátním fóru. Podnět podpořil například europoslanec Mikuláš Peksa.

„Měli jsme to udělat už daleko dřív. Vypadáme fakt jako největší pokrytci, pokud podobné praktiky kritizujeme u polské PiS (strana Právo a spravedlnost) a české ODS je tolerujeme. Veškerá debata o ochraně právního státu v Evropě se tím stává směšnou,“ napsal.