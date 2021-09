Máme plán, jak nastartovat Česko, řekl Bartoš. Horkou část kampaně zahájil ŠVINDLbusem

Cílem je podle Bartoše, aby Česko už nebylo montovnou, ale mozkovnou. K tomu bude třeba podle koalice Pirátů a STAN napumpovat do ekonomiky bilion korun.

Šéf STAN Vít Rakušan slíbil například milion nových přípojek na vysokorychlostní internet. „Chceme tak zajistit, aby lidé měli rychlejší přístup ke své práci, ke svému byznusu,“ řekl Rakušan.

„Potřebujeme přízeň vás lidí, abychom mohli náš plán naplnit a zbavit vás tasemnic,“ prohlásil Bartoš. Šéf STAN dodal, že předvolební koalice těchto dvou stran chce odřezat každý díl tasemnice, aby se znovu vládlo ve prospěch lidí a ne jednoho holdingu.

Respirátor za 777 korun i otrávená voda z Bečvy...

Do Ústí nad Labem se Bartoš s Rakušanem vypravili předvolebním Švindlbusem, který podle Pirátů a STAN ukazuje průšvihy současné vlády ANO a ČSSD.



Jedním z vystavených artefaktů je například deníček šéfa poslanců ANO Jaroslava Faltýnka. Dále je v autobuse vystavena mrtvá voda z Bečvy, respirátor v akci za 777 korun, neexistující negativní lustrační osvědčení premiéra Andreje Babiše či majetkové přiznání exministra zdravotnictví Petra Arenbergera.



Autobus je popsaný různými hesly – například „My chceme znovu motýle“, což je narážka na dřívější Babišovo vyjádření, které zlidověl či karikatura ministryně financí Alena Schillerová s popiskem – pijavice rozmarná.

Proč v Ústí nad Labem? Právě tam se Ivan Bartoš v říjnových volbách utká s premiérem a šéfem ANO Andrejem Babišem.

Koalice Pirátů a STAN je podle předvolebních průzkumů nyní na třetím místě za hnutím ANO a koalicí Spolu (ODS, KDU-ČSL, TOP 09) s preferencemi naznačujícími, že má šanci získat hlasy pětiny voličů.

Bartoš a Rakušan jich mají ambici získat čtvrtinu a sestavit po volbách vládu společně s koalicí Spolu. Podle průzkumu Median pro MF DNES by se jim to mohlo i povést, protože do Sněmovny by se dostala už jen SPD a ANO, i když podle průzkumu dominuje, by spolu s hlasy Okamurova hnutí nemělo ve Sněmovně většinu.

„S ANO možné vyjednávat není,“ řekl na konci srpna na sněmu STAN k povolebnímu jednání o vytvoření nové vlády Ivan Bartoš.

„Korupce se stala systémovým prvkem řízení tohoto státu. Máme reálné obavy, že dalším cílem premiéra a jeho firem je české zdravotnictví,“ prohlásil.Po volbách by měla být podle šéfa Pirátů vytvořena vláda „prozápadní, proevropská a proreformní“, která se nebude nijak opírat o extrémisty.