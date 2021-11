Lidovci i TOP 09 podle očekávání schválili koaliční smlouvu Spolu a PirSTAN

Celostátní konference lidovců schválila v pátek odpoledne koaliční smlouvu a program formující se vládní koalice Spolu (ODS, KDU-ČSL a TOP 09) a Pirátů a STAN. V gesci bude KDU-ČSL mít ministerstvo práce a sociálních věcí, zemědělství a životního prostředí, informoval po jednání novináře předseda KDU-ČSL Marian Jurečka. Jde podle něj o dobré portfolio, které lidovcům umožní prosazovat jejich priority.

V případě ministerstev životního prostředí a zemědělství chtějí lidovci podle Jurečky působit proti současnému „resortismu“. Ministerstvo práce a sociálních věcí má dovolit hájit zájmy těch, kteří propadají sociálním sítem.

Široké vedení KDU-ČSL dnes také potvrdilo nominaci poslaneckého klubu pro vyslání místopředsedy Jana Bartoška do předsednictva Sněmovny. Šéf poslaneckého klubu Marek Výborný uvedl, že schváleny byly i nominace do čela některých výborů. Výbor pro sociální politiku by měl vést Vít Kaňkovský, výbor pro evropské záležitosti Ondřej Benešík a komisi pro rodinu a rovné příležitosti Marie Jílková. Poslankyně Nina Nováková má mít na starosti seniory.

Už ve čtvrtek dokumenty posoudily a schválily stranické orgány občanských demokratů a Starostů. Dnes odpoledne tak učinila i TOP 09. Piráti budou smlouvu ratifikovat až po pondělním podpisu lídrů stran. Mluvčí Pirátů Karolína Sadílková dnes ČTK sdělila, že o termínu a přesné podobě hlasování bude jasno v pondělí večer.

Dvě ministerstva pro TOP 09

Také výkonný výbor TOP 09 schválil v pátek v podvečer vládní koaliční smlouvu mezi Spolu (ODS, KDU-ČSL, TOP 09) a Piráty se Starosty a nezávislými. Předsedkyně TOP 09 Pekarová Adamová potvrdila, že tato strana obsadí ve vznikající vládě pozice ministra zdravotnictví a ministra pro vědu, výzkum a inovace. Koho TOP 09 do těchto funkcí nominuje, ale zatím prozradit nechtěla.

Pekarová Adamová uvedla, že věda byla pro TOP 09 vždy důležitá a zásadní. „Protože na ni je navázána naše konkurenceschopnost a úspěch celé České republiky,“ řekla dnes novinářům.

K informacím, že ministerstvo zdravotnictví by mohl vést Vlastimil Válek a ministryní pro vědu by se mohla stát Helena Langšádlová, se předsedkyně TOP 09 nevyjádřila. „Já ještě personální nominace nechci komunikovat, prosím, vyčkejme, přece jenom ještě nevznikla tato vláda,“ uvedla Pekarová Adamová.

„Chtěla bych velmi ocenit, že výsledkem debaty na výkonném výboru TOP 09 je schválení koaliční smlouvy. Občané České republiky od nás očekávají, že rychle vytvoříme kompetentní vládu, která začne co nejdříve řešit energetickou krizi a další neodkladné problémy naší země. Dnes k tomu udělala TOP 09 důležitý krok a z naší strany tak nejsou žádné překážky ke vzniku vlády,“ říká Pekarová Adamová.