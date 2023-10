Hrůzný čin v ubytovně na Plzeňsku. Muž strčil ženě do vagíny petardu a zapálil ji

Neuvěřitelně brutální čin, řeší policisté z Plzeňského kraje. Na ubytovně v obci Kožlany pětatřicetiletý muž zbil ženu a poté jí do vagíny zasunul petardu, kterou i odpálil. Muž poté ženu v nepředstavitelných bolestech odvezl do nemocnice, kde tvrdil, že ke zranění došlo při ráně do ženina břicha.