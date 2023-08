Neodvezla na operaci dceru, ta přišla o oko. Nejvyšší soud potvrdil matce 6 let

Žena v dovolání uváděla, že si soudy nevyžádaly znalecký posudek z odvětví psychiatrie a psychologie. „V důsledku toho nebyl zjištěn její omezený intelekt a osobnostní vlastnosti, a tedy nebyly objasněny její snížené ovládací a rozpoznávací schopnosti. Rovněž napadla závěry týkající se jejího zavinění a výrok o trestu,“ informovala o rozhodnutí Nejvyššího soudu mluvčí Gabriela Tomíčková.

Rozhodnutí se vztahuje k případu, který se stal na Plzeňsku v roce 2021. Žena přišla na oční ambulanci se čtyřletou dcerou s tím, že se dítě píchlo pastelkou do oka. Lékařka zjistila, že dítě má perforační poranění a zasaženou rohovku.

Matku opakovaně upozornila, že dítě musí hned na specializovanou oční kliniku plzeňské fakultní nemocnice a že je nutné poraněné oko urgentně operovat, aby o něj dítě nepřišlo. Sestra v ordinaci také vystavila poukaz na převoz sanitkou do nemocnice, vypověděla lékařka dříve u soudu.

Žena ale převoz sanitkou nevyužila a dítě na specializovanou kliniku neodvezla. O tři měsíce později přijela s dcerou na oční ambulanci jiné nemocnice a lékařce tvrdila, že jde o úraz z předchozího dne.

Lékaři matku opět upozornili, že zranění je vážné a je nezbytné jej operovat. Ani tehdy matka dítě ke specialistům neodvezla. Lékaři poté, co zjistili, že dítě do fakultní nemocnice nedorazilo, kontaktovali policii, teprve poté se dítěti dostalo ošetření.

Lékaři už ale nemohli dívce zrak zachránit, na pravé oko oslepla. Matka se u soudu bránila mimo jiné tím, že byla zmatená a přesně nechápala, co jí lékaři říkají. Vypověděla také, že nesehnala nikoho, kdo by ji do Plzně odvezl.

Nejvyšší soud (NS) ale námitky ženy nevyslyšel. „NS dal za pravdu odvolacímu soud, který uvedl, že nejsou žádné pochybnosti o tom, že obviněná byla jasně a srozumitelně informována, že stav její dcery je nezbytné řešit neprodleným chirurgickým zákrokem. To, že si plně uvědomovala, že pokud tak neučiní, přijde její dcera o oko, vyplynulo i z jejich vlastních a svědecky prokázaných vyjádření,“ uvedla Tomíčková.

Dovolání matky NS odmítl a potvrdil tak šestiletý trest vězení, který jí soudy uložily.