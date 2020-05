V Praze se MHD po koronakrizi pomalu vrací do normálu. Přibudou vlaky i tramvaje

Praha Po předchozích omezeních hromadné dopravy kvůli koronaviru se od pondělí opět rozšíří jízdní řády MHD v Praze a okolí. Začne jezdit třeba více příměstských vlaků a tramvaje budou jezdit častěji, podle poloprázdninových jízdních řádů běžných pro leden a únor. Omezené řády, podle prázdninového modelu, zavedl pražský dopravní podnik koncem března s ohledem na omezení pohybu kvůli koronaviru.

Provoz MHD hlavní město omezilo kvůli úbytku cestujících i proto, že podniku chyběli zaměstnanci, kteří se například starají o děti kvůli zavřeným školám. Tramvaje budou od pondělí jezdit v kratším intervalu a na příměstských železničních linkách začnou zase jezdit i posilové vlaky S7 a S9. Z Prahy do Řevnic, Českého Brodu a Lysé nad Labem se tak interval ve špičkách opět zkrátí z 30 na 15 minut, stejně jako v pracovní dny dopoledne mezi Prahou a Říčany. Obnoví se i provoz městských vlaků S49 z Roztok u Prahy do pražské Hostivaře.



Kvůli šíření koronaviru začaly jezdit podle omezených prázdninových jízdních řádů nejprve soupravy metra 18. a 19. března, tramvaje pak 23. března a autobusy pražské MHD 28. března. Pražský dopravní podnik už od pondělí 11. května v návaznosti na uvolňování vládních opatření proti koronaviru opět posílil provoz autobusů. S omezeními se rozjela také lanová dráha na Petřín.



Od 25. května dopravní podnik předpokládá návrat do původního stavu před omezením u příměstských autobusových linek. O pět dní později by se měl obnovit provoz dočasně zrušených nočních víkendových vlaků z Prahy do Středočeského kraje v 02:30 a vyjet by měly také sezonní vlaky z Prahy do středních Čech. Obnovení vlaků i autobusů s vazbou na Středočeský kraj musí podle dopravního podniku schválit středočeský krizový štáb.