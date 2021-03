Po Velikonocích začnou registrace k očkování pro starší 65 let, uvedl Blatný. Česko podle něj nezaostává za Evropou

PRAHA Lidé nad 65 let se budou moci registrovat k očkování proti koronaviru koncem týdne po Velikonocích, řekl ve středu poslancům ministr zdravotnictví Jan Blatný (za ANO). Příští týden od pondělí budou očkováni lidé ze superkritické infrastruktury včetně policistů a hasičů. Bude jich zhruba 9 000 a očkování ostatních skupin obyvatel to neohrozí, uvedl ministr.

Blatný znovu odmítl, že Česko v očkování zaostává za ostatními státy v Evropě a že by dodané vakcíny nebyly v ČR využity. „Není pravda, že by někde ležely vakcíny,“ řekl ministr. Podle něj bylo do Česka dodáno 1,675 milionu dávek vakcíny, přičemž 1,4 milionu dávek bylo použito. Miliontý člověk byl očkován v pondělí, uvedl Blatný.



Ministr rovněž odmítl, že by Česko neobjednalo dostatek vakcín. Podle něj je zakoupeno přes 25 milionů dávek pro 14 milionů osob. Blatný zopakoval, že Česko nasmlouvalo dodávky vakcín tak, aby se do konce srpna či začátku září proočkovalo osm milionů lidí. Podle ministra jsou dohodnuté dodávky očkovacích látek dostatečné.

Česká vláda podle serveru iHNED.cz objednala 81,1 procenta z dávek, na které mělo Česko od Evropské komise podle počtu obyvatel nárok. ČR tak zajistila do konce června vakcíny na proočkování 44 procent dospělých. Menší podíl bude jen ve čtyřech unijních státech. Hospodářské noviny s odvoláním na zdroje blízké jednáním uvádějí, že ve vládě při objednávkách sehrál roli šetrný přístup.

Blatný zopakoval, že rozhodnutí o pořizovaném množství vakcín padlo ještě před jeho příchodem do funkce a po svém nástupu nechal objednávky zvýšit. „Doobjednávek proběhlo několik v řádu milionů,“ uvedl ministr.

V Česku se očkuje od 27. prosince. Podle údajů ministerstva zdravotnictví se zatím využilo 1,4 milionu dávek. Za úterý resort vykázal 36 230 očkování. K očkování se nyní mohou hlásit lidé nad 70 let věku, zdravotníci a zaměstnanci škol. Ve středu se začali registrovat i první chroničtí pacienti mladší 70 let.