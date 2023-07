Další bouřlivý a deštivý den. Do stromů na kolejích najely rychlík a osobní vlak

První nehoda se stala po osmé ráno mezi zastávkami Žim a Radejčín na trati od Teplic. Mezi zastávkami Radejčín a Úpořiny byla dočasně zavedena náhradní autobusová doprava.

Kolem desáté pak najel rychlík Rožmberk do spadlého stromu u Českých Budějovic. Až do odstranění následků to omezí provoz na tratích z Budějovic na Plzeň i na Prahu.

Protáhla se rovněž oprava trolejového vedení po včerejších bouřkách v úseku Havlíčkův Brod - Šlapanov na trati na Veselí nad Lužnicí. Trvat by mohla až do podvečerních hodin, také tady nahradily vlaky autobusy.

Meteorologové v neděli čekají oblačno až zataženo, jen přechodně polojasno. Zpočátku ojediněle, během dne v Čechách na většině území, na Moravě a ve Slezsku jen místy přeháňky, ojediněle bouřky.

Denní maximální teploty 23 až 27 °C, noční minima spadnou na 17 až 13 °C, na západě i 10 °C.

Sobotní bouřky způsobily problémy především na železnici, když na třech místech zastavily provoz vlaků spadlé větve nebo stromy.