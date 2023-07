Po dalším horkém dnu padaly teplotní rekordy. Vedra nezahnaly ani bouřky

Meteorologové prodloužili výstrahu před vysokými teplotami do úterý, na východě země až do středy. Kvůli teplému a suchému počasí platí v celé zemi až do odvolání výstraha před vznikem požárů.

Pondělní bouřky podle meteorologů riziko nijak výrazně nesníží. Některé kraje už zakázaly kouření a rozdělávání ohně na rizikových místech, jako jsou lesy, parky či okolí skladů sena a slámy.

Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ) @CHMUCHMI #vystraha Horké počasí bude pokračovat. Během zítřka zaznamenáme i přes 31 °C. Během dneška se budou místy vyskytovat bouřky. Ojediněle mohou být intenzivní doprovázené zejména silnými nárazy větru (kolem 80 km/h, výjimečně i vyššími), kroupami a krátkodobým intenzivním deštěm. https://t.co/QbImdOpoLh oblíbit odpovědět

Teplotní rekordy v pondělí zaznamenalo 25 ze zhruba 160 dlouhodobě měřících stanic. Víc než 34 stupňů teploměr ukázal na sedmi místech. Nová maxima pro 10. červenec jsou zejména z jižní a jihozápadní části republiky. Pondělní rekord z Plzně-Bolevce překonal dosavadní maximum 34,6 stupně Celsia z roku 1984. V Kuchařovicích na Znojemsku meteorologové naměřili 35,3 stupně, ve stanici Neumětely na Berounsku 34,9 stupně, což ale nebyl rekord.

Záchranáři v horkých dnech častěji vyjíždějí k pacientům s interními obtížemi, roste počet kolapsových stavů, zdravotníci pomáhají hlavně starším či chronicky nemocným lidem. Odborníci upozorňují, že lidské tělo potřebuje ve vedrech až čtyřikrát víc vody, vypotit může až deset litrů za den. Pohyb není nutné zcela vynechat, vhodné je ale zpomalit a ubrat kilometry, uvedla fyzioterapeutka Iva Bílková.

„Tělo se snaží udržet svou teplotu na přijatelné úrovni pomocí potu, který odpařuje, a tím se ochlazuje. Zvyšuje se riziko dehydratace, která může vést ke křečím, nevolnosti až zvracení, bolestem hlavy nebo poruchám zraku,“ vysvětlila.

Úpal vznikne, když tělo není schopné se dostatečně ochlazovat. „V extrémních případech pak hrozí tepelný šok, který končí bezvědomím a je stavem ohrožujícím život,“ doplnila.

Tropické teploty v České republice (10. července 2023)

Tropické počasí dopadá i na zvířata volně žijící ve městech, mohou trpět žízní. Bazénky a jezírka s kolmými stěnami nebo i poloprázdné konve a kbelíky ale pro ně představují nebezpečí, při pádu do nich se mohou utopit. Lidé jim mohou pomoci tím, že v zahradách, parcích nebo vnitroblocích umožní ptákům, včelám, ježkům, zajícům, veverkám a dalším přístup k vodě. Umístí tam mělké misky s vodou nebo do bazénů či jezírek plovoucí prkna, aby se pohodlně napili a neutopili, informoval Český svaz ochránců přírody.

Ptáci se během tropického počasí potýkají i s dalším problémem, a tím jsou rozžhavené hnízdní dutiny. Záchranné stanice tak denně přijímají desítky ptáčat, která kvůli tomu předčasně opustila hnízdo, hlavně rorýsů.

Nynějšímu horkému počasí neodolalo krkonošské sněhové pole ve tvaru bývalého Československa známé jako Mapa republiky. Roztálo v sobotu 8. července, tedy o den dříve než loni. Předloni sněhové pole na úbočí Studniční hory zmizelo až 13. července.

Meteorologové zjistili, že počet tropických dnů, kdy maximální denní teplota přesáhne 30 stupňů Celsia, v Česku za posledních 60 let rychle roste. Zatímco v letech 1961 až 1990 jich bylo v součtu 7691, v dalších 30 letech jich napočítali 17 236.

Takzvaných supertropických dnů, kdy je nad 35 stupňů, bylo v letech 1991 až 2020 dohromady 1237, což je téměř devětkrát víc než v předchozích třiceti letech.

Aktuální počasí nad Prahou můžete sledovat v přímém přenosu iDNES.tv: