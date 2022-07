Atakovat teplotní rekordy může i Česko. Bude až 36 stupňů, zítra ještě víc

V celé zemi můžeme v úterý naměřit i 34 stupňů Celsia, v severozápadní polovině Čech bude tepleji, a to až 36 stupňů Celsia.

Ještě víc by mělo být ve středu, kdy se bude teplota v této části země pohybovat kolem 38 stupňů Celsia, v ostatní části území kromě Vysočiny pak až 36.

Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ) @CHMUCHMI #pocasi Vlna veder přichází také do Česka. Tlaková výše nad střední a východní Evropou, pomalu slábne a do střední Evropy bude postupovat slabá studená fronta. Ta naše území zasáhne pravděpodobně ve čtvrtek a přinese lokální přeháňky nebo bouřky.

Mapky: maxT Evropa a Česko

Monika Hrubalová z ČHMÚ v úterý iDNES.cz potvrdila, že nejvyšší teploty naměříme ve středu.

„Poslední český rekord padl v roce 2012 ve středočeských Dobřichovicích. Momentálně nedokážeme říct, zda bude tento rekord překonán, situaci ale sledujeme. Zároveň jsme vydali oranžovou výstrahu (vysokou) a doufáme, že se nedostaneme do červené (extrémní).“

Meteoroložka zároveň apeluje, aby se lidé vyvarovali přímému pobytu na slunci a rozdělávání otevřených ohňů.

Kraje zakazují rozdělávat oheň

Ve Středočeském kraji je od úterý do neděle na rizikových místech zakázáno rozdělávat oheň. Podobná výstraha platí i v Praze. Jde například o lesy nebo okolí stohů sena či slámy. Zákaz vychází z nařízení kraje z roku 2020 a je vydán na základě výstrahy Českého hydrometeorologického ústavu, informovali na webu středočeští hasiči.

Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ) @CHMUCHMI #vystraha Na základě výstrahy před nebezpečím požáru nemohou lidé v Praze rozdělávat ohně v lesích a v území do padesáti metrů od jejich okrajů.

Zákaz platí i pro lesoparky, parky a zahrady. Zakázané je nejen rozdělávání ohně, ale také kouření, používání lampionů a pochodní.

Nebezpečí vzniku požárů platí od úterních 12:00 do neděle 16:30. V souladu s nařízením kraje je celoplošně zakázáno používání zábavní pyrotechniky, vypouštění takzvaných lampionů štěstí nebo používání vody ze zdroje pro hašení požárů k jiným účelům než k hašení. Řidiči také nesmějí vjíždět motorovými vozidly na polní a lesní cesty, pokud nejde o vlastníky a uživatele pozemků při jejich obhospodařování.

V lesích a jejich okolí do 50 metrů a poblíž stohů slámy nebo sena do vzdálenosti 100 metrů je zakázáno rozdělávat oheň a kouřit. Totéž platí pro souvislé rostlinné porosty nebo zemědělsky obdělávané plochy, které by se mohly vznítit, a jejich okolí do 100 metrů. Zakázaná je na těchto místech také jízda parní lokomotivou.