Ranní mrazíky vydrží i přes Velikonoce, může i sněžit. V příštím týdnu se oteplí

Konec mrazivých rán je v dohlednu, avšak do konce pracovního týdne může na východě ještě zasněžit. S víkendem se začne oteplovat a ráno teploty klesnou pod nulu jen výjimečně. Během první poloviny příštího týdne by maximální teploty měly vystoupit mezi 10 až 15 °C a budou tak konečně připomínat jaro. Vyplývá to z dat Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ).