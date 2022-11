Česko pokryl nový sníh. Kvůli náledí jezdily sypače celou noc

Menší komplikace jsou na železnici, v Úpořinách na Teplicku, přes které vedou tratě z Ústí nad Labem do Bíliny a z Teplic do Lovosic, zamrzly výhybky. Větší nehody nejsou hlášeny. Výstraha před náledím platí pro celou republiku až do nedělního dopoledne.

Silnice v Jihočeském kraji jsou kvůli sněžení sjízdné se zvýšenou opatrností. Solené hlavní tahy jsou mokré nebo s rozbředlým sněhem, na vozovkách nižších tříd může být ujetý sníh posypaný drtí. „V noci vyjelo 172 sypačů, jezdily v celém kraji. Sjízdnost by měla být zabezpečená,“ řekl dispečer Správy a údržby silnic Jihočeského kraje Pavel Böhm.

V Jihočeském kraji bude podle meteorologů občas sněžit i přes den, sněhová pokrývka může mít dva až šest centimetrů. Tvořit se může náledí a zmrazky. Teploty byly k ránu nejčastěji dva až čtyři stupně pod nulou.

V Plzeňském kraji napadl také první sníh a teploty klesly v noci na tři až pět stupňů pod nulu. Sypače vyjely na všech 102 okruhů v kraji. „Silnice jsou sjízdné s opatrností,“ uvedl ráno dispečer krajské správy a údržby silnic Jiří Slapnička.

V regionu napadlo od dvou do šesti centimetrů sněhu. „Teď už jsou přeháňky jen místy a menší. Ale všude je trochu pod nulou, mrznout bude celý den,“ řekl Slapnička. Mohou se tak tvořit zmrazky a náledí, řidiči by měli být na pozoru.

Výstraha meteorologů před sněžením platí až do sobotního večera v Plzeňském, Karlovarském a Jihočeském kraji a části Středočeského kraje a Vysočiny. „Při cestování se doporučuje sledovat dopravní zpravodajství a jezdit velmi opatrně. Nezapomenout na zimní výbavu, při cestách do hor i sněhové řetězy, nutné jsou zimní pneumatiky s dostatečnou výškou vzorku,“ uvedli meteorologové z ČHMÚ.

Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ) @CHMUCHMI Zataženo až oblačno, v jižní polovině území místy občasné sněžení, na jihozápadě četnější. V severní polovině Čech většinou polojasno, ojediněle sněhové přeháňky. Nejvyšší teploty -3 až +1°C, v 1000m na horách kolem -6°C, na Šumavě kolem -1°C.

⚠️Budou se tvořit náledí a zmrazky.

Silnice ve středních Čechách jsou většinou mokré po chemickém ošetření. Nad ránem, tedy poté, co napadl sníh, bylo v terénu celkem 167 strojů pro údržbu silnic. Nyní jezdí asi deset sypačů, pracují v místech, kde vznikla lokální námraza, například v okrese Praha-západ.

Silnice jsou sjízdné, teď už je situace poměrně klidná, řekl ráno Radek Salač z krajské správy a údržby silnic. Řidiči by však měli být opatrní, a to i na dálnicích a silnicích prvních tříd. Například na Mělnicku, Příbramsku a Berounsku jsou sjízdné se zvýšenou opatrností.

V Karlovarském kraji klesly teploty v noci na sobotu až na šest stupňů pod nulu. Silnice jsou také sjízdné s opatrností, žádná není uzavřena. „Jezdili jsme už od včerejška od odpoledne a dá se říct, že to všude jde. Napadlo do pěti centimetrů, na horách trochu víc,“ řekl dispečer krajské správy a údržby silnic Josef Bulka.

„Chvílemi stále ještě trochu sněží. ale odpoledne by se mělo začít oteplovat a sníh by měl jít dolů,“ dodal. Teploty se budou držet celý den těsně pod nulou. Zhruba ve čtvrtině regionu, kde se nesolí, tedy zejména kolem vodních zdrojů a přírodních rezervací, se mohou po celý den tvořit zmrazky a náledí a silnice budou klouzat.

Aktuální radarový snímek srážek nad Českou republikou. Více na Pocasi.iDNES.cz

Silničáři v Ústeckém kraji a Libereckém kraji nabádají k opatrnosti zejména na horách, kde by mohlo znovu slabě sněžit. V nížinách bude sníh přecházet do deště, který může namrzat.

„Sněžilo zhruba do 23:00. Dnes ráno technika byla v terénu znovu, teď se pomalu vrací,“ řekl dispečer ústecké krajské správy a údržby silnic Stanislav Tomáš. Silnice jsou po chemickém ošetření a místy mohou promrzat.

Řidiči by si v Moravskoslezském kraji měli dávat pozor především ve vyšších polohách, zvláště pak na Bruntálsku. Silnice tam jsou po chemickém ošetření převážně mokré, na některých místech vymrzlé. Podobná je situace také v některých dalších částech kraje. Po nočních sněhových přeháňkách je však už většina silnic holá a suchá.

Podle meteorologů by v regionu mělo být v sobotu zpočátku zataženo či oblačno a ojedinělě může sněžit. Postupně by se mělo však vyjasnit až na skoro jasno. Teploty se budou držet pod nulou a na horách může být až minus deset. Ještě i dopoledne se může místy tvořit náledí.

Sypače vyjely v této zimní sezoně poprvé i na Vysočině a v noci jich bylo venku až 113. „Chumelilo, sníh se ujížděl. Nyní jsou silnice sjízdné s opatrností,“ uvedl před sedmou hodinou ranní. Na Vysočině bude přes den většinou zataženo, sněžit bude hlavně v jižní části kraje, jinde jen ojediněle.

Meteorologové varují i před tvorbou náledí a pozor by si měli dávat nejen řidiči, ale i starší lidé, jelikož hrozí uklouznutí a úraz. „Při pohybu venku je třeba chodit velmi opatrně, starší nebo méně mobilní lidé by měli omezit vycházení ven. Řidičům se doporučuje sledovat dopravní zpravodajství a jezdit velmi opatrně,“ doporučuje ČHMÚ.