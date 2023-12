I závěr roku má být nadprůměrně teplý, na Silvestra bude až deset stupňů

„Po velmi teplém začátku týdne a nepatrně chladnější středě (i když i ta byla vysoko nad normálem pro toto období) bude i závěr roku nadprůměrně teplý. Ve středu se mohou na některých místech dostávat teploty i nad 10 °C,“ uvádí meteorolog Martin Tomáš.

Pršet může hlavně v severozápadní polovině území, a to i na horách. Ale srážky to budou jen slabé. Nejtepleji bude v pátek, zaprší spíše jen výjimečně a alespoň na vrcholcích hor na severu a severovýchodě půjde o sněžení. Sobota bude celkem větrná a také se déšť nebo přeháňky objeví přechodně na většině území, od vyšších poloh by mělo i sněžit.

„I poslední den roku nás čeká stále poměrně teplé a větrné počasí, hlavně na Moravě, kde bude ale vítr slabší, může v noci a ráno i mrznout. Během dne pak přinese studená fronta místy srážky, které budou od vyšších poloh sněhové. Podobné, tedy stále nadprůměrně teplé počasí nás čeká i na počátku nového roku, sněžit by mělo od vyšších, přechodně i od středních poloh,“ doplnil Tomáš.

Dnes (ve středu) bude polojasno nebo skoro jasno, zpočátku zejména na Moravě místy zataženo nízkou oblačností nebo mlhy, i mrznoucí. Během dne od severozápadu přibývání frontální oblačnosti a zejména v severozápadní polovině území místy déšť nebo přeháňky. Nejvyšší teploty 4 až 8 °C, v Čechách a ve Slezsku místy kolem 10 °C, v 1 000 m na horách kolem 2 °C, na Šumavě až 6 °C. Většinou mírný jižní až jihozápadní vítr 2 až 6 m/s, ve Slezsku zpočátku místy čerstvý 4 až 8 m/s, s nárazy kolem 15 m/s a na Moravě a severovýchodě Čech vítr slabý proměnlivý do 4 m/s.

V noci na pátek bude oblačno až zataženo, místy přechodně polojasno. Ojediněle, zejména na horách slabý déšť nebo mrholení. Nejnižší teploty 6 až 2 °C, při slabém větru zejména na Moravě až -1 °C. Mírný jihozápadní vítr 3 až 7 m/s. Místy, zejména na Moravě vítr slabý proměnlivý do 4 m/s.

V pátek přes den bude oblačno až zataženo, místy přechodně polojasno. Ojediněle, zejména na horách slabý déšť nebo mrholení. Nejvyšší teploty 8 až 12 °C. Mírný, v Čechách a ve Slezsku přechodně až čerstvý jihozápadní vítr 4 až 9 m/s, s nárazy kolem 15 m/s. Na Moravě místy vítr slabý do 4 m/s.

V sobotu čekáme zataženo až oblačno, ojediněle, od severozápadu na většině území přeháňky nebo déšť, zejména na severu a severovýchodě nad 700 m i srážky sněhové. Nejnižší noční teploty 8 až 4 °C, ojediněle při slabším větru kolem 2 °C. Nejvyšší denní teploty 5 až 9 °C, na jihu Moravy až 11 °C. Čerstvý jihozápadní až západní vítr 4 až 9 m/s, místy s nárazy 15 až 20 m/s. Na Moravě místy vítr mírný 2 až 5 m/s.

Na Silvestra očekáváme zataženo až oblačno, zejména na Moravě místy mlhy, i mrznoucí. Ojediněle, od západu odpoledne a večer místy déšť nebo přeháňky, v polohách nad 600 m i srážky sněhové. Nejnižší noční teploty 5 až 1 °C, při slabším větru až -2 °C. Nejvyšší denní teploty 6 až 10 °C, při déletrvající nízké oblačnosti nebo mlze kolem 4 °C. Čerstvý jižní až jihozápadní vítr 4 až 8 m/s, s nárazy kolem 15 m/s (kolem 55 km/h). Na Moravě zpočátku místy vítr jen mírný 2 až 6 m/s.

Na Nový rok předpokládáme oblačno až zataženo, místy déšť nebo přeháňky, v polohách nad 600 m i srážky sněhové nebo smíšené. Nejnižší noční teploty 5 až 1 °C. Nejvyšší denní teploty 4 až 8 °C. Mírný jihozápadní vítr 3 až 7 m/s, místy s nárazy kolem 15 m/s.

Vyhlídka počasí od úterý do čtvrtka: Oblačno až zataženo, místy přeháňky nebo déšť, od vyšších, přechodně i středních poloh srážky sněhové. Nejnižší noční teploty +3 až -2 °C. Nejvyšší denní teploty 2 až 7 °C.