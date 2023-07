Teploty v Česku dočasně klesnou, místy zaprší. O víkendu se vrátí třicítky

„I přes očekávané relativně nižší teploty stále budou panovat dobré podmínky pro vznik a šíření požárů. Vysoké riziko je přibližně v severozápadní polovině Čech, na Vysočině a v západní polovině Moravy, na ostatním území platí výstraha s nízkým stupněm nebezpečí. Ani v nejbližších dnech to však nevypadá, že se riziko výrazně sníží, a to i přes to, že čekáme více přeháněk. Ty budou ale spíše lokální a větší úlevu od sucha pravděpodobně nepřinesou,“ uvedl meteorolog Filip Smola z ČHMÚ.

Dnešek (čtvrtek) přinese převážně polojasno až oblačno. Přes den se v severovýchodní polovině Česka mohou objevit přeháňky, na východě i bouřky. Nejvyšší teploty 22 až 26 °C, na jižní Moravě až 28 °C.

V noci na pátek bude většinou polojasno, během noci od západu začne podle meteorologů přibývat oblačnosti a v Čechách může ojediněle zapršet. Nejnižší teploty se budou pohybovat od 15 až do 11 °C.

V pátek přes den meteorologové očekávají oblačno až zataženo. Odpoledne a večer se mohou objevit přeháňky, ojediněle i bouřky se silným větrem. Na jihovýchodě Čech mohou být přeháňky četnější a na síle mohou nabírat i bouřky. Nejvyšší teploty se vyšplhají k 24 až 28 °C.

V sobotu bude hlavně polojasno až oblačno, ráno a večer místy i jasno. Na Moravě a ve Slezsku odpoledne a večer se mohou místy objevit přeháňky, ojediněle i bouřky. Teploty se před den budou pohybovat kolem 24 až 28 °C Nejnižší noční teploty se budou pohybovat kolem 15 až 11 °C.

V neděli bude jasno až polojasno, během dne místy až oblačno s přeháňkami. Nejnižší noční teploty klesnou k 15 až 11 °C, v údolích ojediněle až 9 °C. Nejvyšší denní teploty vyšplhají k 27 až 31 °C.

V pondělí bude oblačno, přechodně polojasno. Během dne na většině území zaprší, místy se objeví i bouřky. Nejnižší noční teploty klesnou k 18 až 14 °C. Nejvyšší denní teploty budou opět tropické a vyšplhají se k 30 až 34 °C, na západě kolem 28 °C.

Vyhlídka počasí od úterý do čtvrtka: V dalším týdnu bude převážně oblačno, místy s deštěm a bouřkami. Nejnižší noční teploty budou v úterý 17 až 13 °C, v dalších dnech 15 až 10 °C. Nejvyšší denní teploty budou kolem 23 až 28 °C, postupně 20 až 25 °C.