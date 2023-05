Meteorologové varují před požáry, sucho se rozšiřuje na většinu Čech

Severozápadní Čechy i Prahu zasáhla sucha, kvůli kterým hrozí v daných oblastech požáry. Meteorologové neočekávají v následujících dnech výrazné srážky, a výstraha je proto platná až do odvolání. V dalších dnech se výstraha rozšiřuje na další území Čech. Lidé by podle meteorologů neměli rozdělávat ohně v přírodě a měli by šetřit vodou.