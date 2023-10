Kupujeme F-35, abychom neriskovali, že se nevrátíme domů, říká stíhač Svoboda

Poslechněte si celý rozhovor s armádním pilotem Svobodou v Kontextu:

„Jsme hlavně schopni úspěšně plnit úkoly a s daleko menším počtem letounů F-35,“ pokračuje Aleš Svoboda, který zasedá v integrovaném pracovním týmu taktického letectva Armády ČR. Podle jeho slov vážila skupina mnohá pro a proti a shodla se v neprospěch výstavby letectva pomocí Gripenů E.

„Zásadní rozdíl je v tzv. obtížné zjistitelnosti, tedy technologii Stealth, která naprosto mění hru a je to něco, co se nedá dodělat do letounů předchozí generace. To musí být nadesignováno už od prvopočátku,“ vysvětluje. Není to jediný rozdíl mezi Lockheed Martin F-35 Lightning II Block 4 a Saab JAS-39 Gripen E/F, je ale nejdůležitější.

Aleš Svoboda (1986) Bojový pilot, kapitán Armády ČR. Slouží na 21. základně taktického letectva v Čáslavi. Na Gripenech a starších L-159 nalétal přes 1300 hodin. Loni v listopadu se stal členem záložního týmu astronautů Evropské kosmické agentury. Výběrového řízení se účastnilo 22,5 tisíce uchazečů.

Výrobce Gripenů tvrdí, že jinak jsou pátá a čtyř a půltá generace srovnatelné. „Kdyby ty generace byly srovnatelné, tak se nebavíme o dvou různých generacích,“ odporuje rázně Svoboda. „V Saabu se snaží rozdíly umenšovat, protože jim to nehraje do karet,“ říká. Podle něj je další věcí, ve které má F-35 převahu, senzorová fúze. Rozdělující je však argument, že náklady na hodinu letu Gripenů jsou dvoutřetinové oproti F-35.

S americkými stíhačkami si podle Svobody kupujeme závazek i jistotu, že do roku 2080 budeme požívat servisu. Odhady nákladů na pořízení a na provoz se různí, faktem ale je, že „byly uzákoněny dvě procenta HDP na obranu. Z toho jasně vyplývá, že i kdyby se letouny nenakoupily, ušetřené peníze by se třeba ve zdravotnictví anebo ve školství prostě nevyužily.“

Přesto by se ale dalo uvažovat, že by peníze mohly jít na modernizaci mechanizovaných útvarů anebo na tanky. I to vážily patřičné pracovní týmy AČR.

