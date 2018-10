Starosta na Českolipsku měl kupčit s hlasy. Důchodcům prý v den voleb nosil příspěvek na topnou sezonu

Hamr na Jezeře (Českolipsko) Starosta Hamru na Jezeře na Českolipsku Milan Dvořák (Břevniště - Hamr na Jezeře - Útěchovice) je podle liberecké přílohy MF Dnes podezřelý z kupčení s hlasy voličů. Podle deníku v den voleb osobně předal některým seniorům 1500 až 2000 korun jako příspěvek na topnou sezonu, který obvykle dostávali od obce až na konci kalendářního roku.

Podle Transparency International (TI) je nutné chování starosty oznámit Úřadu pro dohled nad politickými stranami a napadnout volby v obci i u krajského soudu. „Příspěvky v den voleb vytváří pro lidi lákavou motivaci, že člověk co je rozdává, se o vás postará. Přitom jde o veřejné peníze. Jde o jasnou kampaň, která byla ve prospěch jedné strany. Volby v Hamru by se měly přezkoumat soudem,“ řekl deník analytik TI Jakub Eibl.



Příspěvek na topnou sezonu Hamr na Jezeře podle deníku každoročně vyplácí lidem starším 65 let. „Pokaždé se tento příspěvek vyplácel v prosinci, dostávali ho lidi společně s PF na sklonku roku. Teď poprvé ho starosta osobně rozvážel v den voleb, kdy je zakázaná agitace v blízkosti volebních místností,“ řekla MF Dnes nově zvolená zastupitelka Romana Formánková (Změna pro Hamr).

Vyjádření starosty MF Dnes nezískala. Člen jeho strany a znovuzvolený zastupitel Pavel Cihlář pro deník připustil, že starostovo jednání nebylo úplně košer. „Byla to jeho iniciativa, přiznávám, že na někoho mohla působit blbě. Starosta jde brzy na operaci se srdcem a chtěl to prostě stihnout. Jeho postavení to ale ovlivnit nemohlo, starostu nikdo jiný dělat nechce, a pokud se podíváte na výsledky voleb, tak zjistíte, že by něco ovlivňovat vůbec nepotřeboval,“ řekl. Volby v Hamru na Jezeře jasně vyhrálo starostovo uskupení, hlasovalo pro něj 66,96 procenta voličů. V sedmičlenném zastupitelstvo získalo pět mandátů a po jednom Změna pro Hamr a Občané Hamru na Jezeře.