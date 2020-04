Podle Zemana by české hranice měly zůstat uzavřené jeden rok. Po Schillerové bude chtít úspory v rozpočtu

Praha Prezident Miloš Zeman se na počátku května sejde s ministryní financí Alenou Schillerovou (za ANO) kvůli státnímu rozpočtu. Bude apelovat na to, aby se zasadila o úspory v rozpočtu, navrhuje přitom zrušit podporu pro solární elektrárny, řekl v neděli na Frekvenci 1. Hranice Česka by měly zůstat uzavřené po dobu jednoho roku, myslí si Zeman. Potvrdil také, že se plánuje zúčastnit odložených oslav konce druhé světové války v Moskvě. Osobně by prý také rád poděkoval čínskému prezidentovi Si Ťin-Pchingovi za pomoc během koronavirové pandemie. Zastal se též hradního kancléře Mynáře ohledně zabijačky a sdělil, že starostu Koláře považuje dlouhodobě za neschopného.

Hranice by měly být uzavřené podle prezidenta Miloše Zemana jeden rok. Lidem doporučil vychutnat krásy české krajiny. Sám plánuje léto trávit znovu na Vysočině, řekl v neděli v rozhlasovém pořadu Press klub na Frekvenci 1.

Náměstek ministra zdravotnictví Roman Prymula v březnu uvedl, že cestování by mohlo být omezeno rok či dva. Neomezené cestování není podle ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha (za ANO) otázkou letošní letní sezony. Češi by mohli případně vyjet do vybraných zemí s nízkým rizikem nákazy. Mohlo by to být Chorvatsko nebo Slovensko.

„Trvale zastávám názor, že by hranice měly být uzavřeny rok, nikoliv dva roky, a to proto, aby výjezd nevyvolal vlnu epidemie, což se může stát zejména, když vyjíždíte do zemí, kde ta epidemie ještě neskončila,“ sdělil prezident Zeman.

Cestovní kanceláře, hotely a další podnikatelé v cestovním ruchu žádají vládu, aby uvedla alespoň předběžné termíny otevření hranic. Vývoj v tuzemsku ani okolních státech však podle kabinetu zatím nelze předvídat. „Dnes nevíme, jestli přijde druhá nebo třetí vlna. Dnes to můžeme nějak plánovat, ale moudřejší budeme na konci května,“ řekl v sobotu Vojtěch. Kromě Chorvatska a Slovenska je příznivá situace podle cestovních kancelářích také v Bulharsku. O dvoustranných dohodách o výměně turistů by se podle místopředsedy Asociace cestovních kanceláří ČR Jana Papeže mohlo jednat také s Řeckem, Thajskem, Vietnamem nebo Maledivami.

Zeman chce hledat úspory ve státním rozpočtu, Schillerová škrty zatím neplánuje

Schillerová v neděli řekla, že bude navrhovat zvýšení deficitu letošního rozpočtu na 300 miliard z nyní schválených 200 miliard korun. Před pandemií vláda plánovala schodek 40 miliard korun. deficit zvýší kvůli očekávanému poklesu státních příjmů a vzestupu výdajů, které obojí způsobila epidemie koronaviru. Se škrty v rozpočtu nepočítá. Zeman sdělil, že nechce hrozit vetem rozpočtu se zvýšeným deficitem, se Schillerovou ale bude chtít jednat o možných úsporách.

S ministryní financí chce Zeman mluvit také o jejím zvažovaném záměru, aby stát kvůli krizi majetkově vstoupil do Českých aerolinií (ČSA). Zeman se k návrhu postavil vstřícně. Podle něj majetkový vstup státu a záchrana firmy mohou být přínosné, protože zabrání krachu firmy a propouštění, které by se projevilo ve zvýšených nárocích na státní rozpočet kvůli vypláceným dávkám v nezaměstnanosti.

Prezident v neděli také řekl, že je připraven podepsat návrh na zvýšení ošetřovného na 80 procent vyměřovacího základu ze současných 60 procent. Příslušný návrh by měla projednat Sněmovna na návrh ministryně práce Jany Maláčové (ČSSD). Zvýšení ošetřovného už v dříve při jednání ve Sněmovně navrhovala opozice, vládní strany se ale tehdy postavily proti.

Zeman očekává, že se kladně postaví také k návrhům zákona, které mají řešit následky epidemie koronaviru a které tento týden schválil Senát. Je to například odklad splátek úvěrů a hypoték, stanovení pravidel pro zkoušky na vysoké školy nebo rozšíření možností České národní banky pro obchodování na trzích.

Zeman obhajuje zabijačku, o akci předem nevěděl

Prezident Miloš Zeman se zastal hradního kancléře Vratislava Mynáře v souvislosti s kauzou dopisu od čínské ambasády i ohledně zabijačky, kterou si Mynář uspořádal v Osvětimanech. V rozhovoru pro rádio Frekvence 1 v neděli Zeman připomněl kancléřovo prohlášení, že informace o dopisu je lživá. K zabijačce uvedl, že prase by jinak pošlo hlady.

Deník N tvrdí, že Kancelář prezidenta republiky si prostřednictvím Mynáře objednala od čínské ambasády výhružný dopis bývalému šéfovi Senátu Jaroslavu Kuberovi (ODS) kvůli jeho zamýšlené cestě na Tchaj-wan. Dokument, v němž měla čínská ambasáda hrozit trestem Kuberovi i českým firmám v Číně, pokud se cesta uskuteční, odsoudila řada českých politiků. Kuberův nástupce Miloš Vystrčil (ODS) se minulý týden obrátil dopisem na Zemana a vyjádřil s postupem Mynáře nespokojenost.

Zeman v neděli uvedl, že Vystrčilův dopis obdržel a že už na něj reagoval. „Pan kancléř veřejně prohlásil, že Deník N lže a že k ničemu takovému nedošlo. Tak co chcete víc?“ zeptal se. Mynář už dříve uvedl, že dokument nebyl dopisem, který by byl adresován Kuberovi, ale písemným stanoviskem Číny.

Prezident se krátce vyjádřil i k zabijačce, kterou Mynář v době nouzového stavu kvůli koronaviru uspořádal ve své restauraci bez vědomí hygieniků. Akce se zúčastnilo šest lidí včetně osvětimanského starosty. Mynář se hájí tím, že prase bylo potřeba zabít, jelikož bylo nemocné a uhynulo by. Uvedl také, že účastníkům páteční zabijačky nechal udělat rychlotesty na přítomnost koronaviru.

Zeman řekl, že se o zabijačce dozvěděl až následně. „To prase nebylo nemocné. To prase bylo hladové, a to proto, že penzion je zavřený, takže zbytky potravin, kterými se krmilo, neexistují. A prase by umřelo hlady. Pojďme od toho a budeme se bavit o důležitějších věcech,“ odpověděl na dotaz moderátora.

Zabijačkou kancléře Mynáře se bude zabývat krajská hygienická stanice ve Zlíně. Podle serveru iRozhlas.cz jí to zadal ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO). Ministr připomněl, že hromadné akce jsou nyní zakázány. „V tomto směru jsem už komunikoval s krajskou hygienickou stanicí ve Zlíně, a ta to prověřuje. A samozřejmě pokud nebyl dodržen zákon, tak to bude muset řešit,“ řekl Vojtěch, podle kterého použití rychlotestů nebylo v případě účastníků zabijačky úplně standardní.



Odstranění Koněva byl dle Zemana ubohý čin

Starostu Prahy 6 Ondřeje Koláře (TOP 09) prezident Miloš Zeman už před dvěma lety odepsal jako neschopného starostu. Za kompenzaci jeho neschopnosti považuje „směšná a ubohá“ gesta jako odstranění sochy maršála Ivana Stěpanoviče Koněva z náměstí Interbrigády. Řekl to v nedělním rozhovoru v pořadu Press klub na Frekvenci 1.

„Asi před dvěma lety jsem psal dopis panu starostovi Kolářovi z Prahy 6, protože na území prahy 6 v cestě na letiště jsou dvě nádherné veliké a naprosto zchátralé vily. A nu, pan starosta mně odpověděl, že s tím nemůže nic dělat, tak jsem ho odepsal jako neschopného starostu. (...) Kompenzace své neschopnosti je možná těmito směšnými a ubohými gesty,“ řekl v neděli Zeman.

Socha vojevůdce, který se podílel na osvobození Prahy od nacistů, ale i na krvavém potlačení protikomunistického povstání v Maďarsku v roce 1956, zůstane nyní v depozitáři. Později by měla být součástí Muzea paměti 20. století, jehož vznik chystá hlavní město. V Praze 6 byla socha častým terčem vandalů. Loni zastupitelé šesté městské části rozhodli o jejím odstranění a nahrazení památníkem osvobození Prahy na konci druhé světové války.

Prezidenta nejprve zaskočilo otevření hobbymarketů

Uvolňování vládních restrikcí prezident Miloš Zeman nekritizuje. Otevření hobbymarketů ho překvapilo, ale uznal argumenty vlády. Klidný je také v případě možnosti obnovení bohoslužeb, podle něj jsou kardinál Dominik Duka a premiér Andrej Babiš (ANO) domluveni na zvyšování počtu věřících při jejich konání.

Uvolňování opatření proti šíření koronaviru vláda umožnila ještě před Velikonocemi, kdy povolila otevřít hobbymarkety, jedny z největší prodejen. „Mě sice ty hobbymarkety taky trochu překvapily, ale uznal jsem argument, že český národ je do značné míry národem zahrádkářů a že ti lidé si chtěli koupit potřeby, aby mohli ošetřit svoje zahrádky,“ řekl Zeman.

Vláda v úterý zveřejnila harmonogram otevírání obchodů a služeb. V seznamu opomněla bohoslužby. K tématu se vrátila na pátečním jednání, kde rozhodla, že od 27. dubna se mohou znovu konat veřejné bohoslužby a náboženské obřady s účastí do 15 lidí. „Vím, že existuje dohoda mezi panem kardinálem a panem premiérem, že dojde i k postupnému zvyšování počtu účastníků těchto bohoslužeb,“ uvedl Zeman.

V závislosti na vývoji epidemiologické situace by se shromáždění v kostele od 11. května mohlo zúčastnit do 30 lidí, od 25. května do 50 lidí, a to za dodržení hygienických pravidel či rozestupů platných kvůli šíření koronaviru. Od 8. června by už akce v kostelích neměly být počtem účastníků omezeny.

„Dostal jsem teď od pana kardinála pozvání na 5. května, pokud se to podaří, rád se té akce ve svatováclavské kapli zúčastním,“ řekl Zeman. Kardinál Dominik Duka musel trávit posledních 14 dní v karanténě, kvůli potvrzené nákaze u emeritního biskupa Karla Herbsta. U Duky se nákaza novým typem koronaviru neprokázala. Herbst se uzdravil.

Oslavy v Rusku by se měly odložit na září, míní Zeman. Osobně chce poděkovat Si Ťin-pchingovi

Prezident Miloš Zeman potvrdil svému ruskému protějšku Vladimiru Putinovi, že se zúčastní odložených oslav 75. výročí konce druhé světové války v Moskvě. Rusko oslavy plánované na 9. května odložilo kvůli epidemii koronaviru, nový termín zatím nestanovilo. Zeman očekává, že se tradiční vojenská přehlídka na Rudém náměstí uskuteční v září. Řekl to v neděli v rozhovoru na Frekvenci 1.

V ruských médiích se objevily spekulace, že přehlídka by se mohla konat 24. června, tedy v den, kdy v roce 1945 maršál Georgij Žukov vedl přehlídku na počest vítězství na Rudém náměstí v Moskvě, anebo 3. září, kdy Rusko slaví konec druhé světové války, anebo 7. listopadu jako připomínka historické přehlídky 7. listopadu 1941, kdy vojáci z přehlídky rovnou pochodovali do boje proti Němcům, blížícím se k Moskvě.

„Já jsem přijal pozvání pana prezidenta Putina a předpokládám, že tato slavnost se místo 9. května uskuteční v září. Dává to i logiku, protože v září skončila druhá světová válka, 9. května skončila pouze válka v Evropě,“ řekl v neděli Zeman.

Kreml pozval k účasti na květnových oslavách hlavy 17 států světa včetně amerického prezidenta Donalda Trumpa, čínského prezidenta Si Ťin-pchinga nebo francouzského prezidenta Emmanuela Macrona. Zatímco Trump avizoval, že nepřijede, Zeman, stejně jako Macron, účast potvrdil.

Český prezident v neděli také řekl, že chce osobně poděkovat Si Ťin-Pchingovi za pomoc Číny v boji s pandemií koronaviru. Chtěl by tak učinit na summitu Číny se 17 zeměmi střední a východní Evropy, který se původně měl konat v dubnu, kvůli koronaviru ale byl odložen a zatím pro něj nebyl stanoven náhradní termín.