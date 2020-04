Čína byla jediná země, která nám dodala pomůcky, řekl Zeman. Žádat je zadarmo by byl nesmysl

PRAHA Čína byla jediná země, která České republice mohla poslat zdravotnické prostředky a pomůcky, řekl v pořadu Partie na Primě prezident Miloš Zeman. Dodal, že považoval za slušné Pekingu poděkovat. Podle něj měla sněmovna prodloužit nouzový stav do 11. května a ne jen do konce dubna.

Prodloužení do 30. dubna znamená další schůzi a riziko nákazy poslanců, řekl Zeman Primě. Dodal, že je pro pokračování současného způsobu boje s epidemií koronaviru v ČR. Liberální přístup některých zemí se neosvědčil, řekl prezident Primě. Zatímco ve státech s volnějším pojetím epidemie sílí, v Česku ustupuje, uvedl.

„Náš plán by měl být pokračovat v tom, co se tady úspěšně dělá, protože už dnes víme, že ta epidemie ustupuje,“ uvedl Zeman. Varianta ochrany zranitelných skupin lidí a současného rozvolnění opatření, která by přinesla větší podíl nakažených v populaci a rozvoj kolektivní imunity, by podle Zemana fungovat možná mohla, ale odborníci se na ní neshodují. Kvůli předběžné opatrnosti se proto přiklání k postupu, který už se jako funkční ukázal.

Podle prezidenta se nedají obětovat lidské životy výměnou za ekonomický růst. Uvedl, že nemá nic proti jednorázovým dávkám, ale nutná je klíčová fiskální a úvěrová expanze. „Úvěrová expanze by měla být skutečnou, dlouhodobou pomocí podnikům. České banky si sedí na penězí,“ řekl Zeman. Úvěrový rámec by podle něj měl být zhruba ve výši bilionu korun. „Dostávám se do sporu s nimi, kteří pořád prosazují růst životní úrovně. Já říkám: Udržme existující životní úroveň, která se dá měřit třeba průměrnou mzdou,“ dodal. Podle Zemana vláda nezapomněla na žádnou skupinu lidí v České republice, jak tvrdili někteří ekonomové a kritici.



Zadlužování není sprosté slovo, řekl Zeman

„Když vláda vyhlásí rozsáhlé investiční programy i na komunální a regionální úrovni, v takovém případě nemá nezaměstnanost důvod růst,“ řekl Zeman. „Pokud vláda nebude dělat nic, tak může vzrůst až na pět procent, což také není žádná tragédie,“ dodal.

Prezident zmínil, že Česko je „díky Bohu a vládě“ jednou z nejméně zadlužených zemí. „Stát si teď může tu investiční expanzi dovolit financovat zadlužováním. Zadlužování není sprosté slovo, záleží, kvůli čemu se zadlužujete. Když je to kvůli odstranění ekonomických důsledků pandemie, je to v pořádku,“ uvedl. ČR podle něj nyní má rezervy, aby se zadlužila, měla by například emitovat státní dluhopisy.

Zeman se vrátil k některým svým myšlenkám, které by mohly pomoci veřejným financím v Česku. Kritizoval tzv. solární barony a podporu obnovitelných zdrojů energie. Připomněl i svůj návrh na zrušení daňových výjimek, což by podle něj přineslo státu 318 miliard korun. Zrušit by chtěl ale například i osvobození zoologických zahrad od DPH.

Poslanecká sněmovna měla podle prezidenta umožnit prodloužit nouzový stav, který v ČR platí od 12. března, rovnou do 11. května, jak žádal kabinet. Prezident očekává, že bude nutno nouzový stav znovu prodloužit a že odhlasované prodloužení do 30. dubna znamená, že se budou muset poslanci předtím opět sejít a budou riskovat nakažení. „Ale samozřejmě respektuji rozhodnutí Sněmovny a vést válku kvůli 14 dnům mi nepřipadá patřičné,“ uvedl.

Zeman řekl, že na základě dat o epidemii cítí optimismus a naději. „Poklesová tendence byla setrvalá a samozřejmě ve srovnání s jinými zeměmi ta opatření proti epidemii opravdu zabrala, srovnejte si počty nakažených a zemřelých u nás a třeba v západní Evropě,“ uvedl. Češi podle něj po celou dobu epidemie prokazují rozum a solidaritu. Prezident opakovaně poděkoval kabinetu za jeho činnost při koronavirové krizi a odmítl, že by vláda působila rozpolceně.