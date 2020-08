Podzimní školy v přírodě jsou v ohrožení, epidemiologové v nich vidí riziko. Hoteliéry straší další ztráty

Praha Jaro jim nepřálo, tak vsadily na podzim. Řada českých škol přesunula tradiční týdenní pobyty v přírodě či vícedenní výlety kvůli koronavirové pandemii na září či říjen, nyní ale i nad těmito termíny visí otazník.

Ředitelé většinou vyčkávají, co jim doporučí ministr školství Robert Plaga (ANO). Jeho verdikt ohledně škol v přírodě bude vycházet z doporučení epidemiologů. A ti nabádají k opatrnosti. „Doporučujeme, aby se podobné akce na podzim omezily,“ uvedl pro server Lidovky.cz vedoucí epidemiologické pracovní skupiny při ministerstvu zdravotnictví Rastislav Maďar.

Provozovatelé ubytovacích areálů teď proto trnou. Na jaře se mnozí propadli s tržbami na nulu a od podzimu si hodně slibují. Pokud by ale školy v přírodě dostaly stopku, pro řadu z nich by to bylo likvidační. „Všechny dětské pobyty se přesunuly z jara na podzim. Zatím žádná škola neodřekla, všechny čekají na ministerské pokyny, které mají vyjít 17. srpna,“ řekl serveru Lidovky.cz Miroslav Topinka, předseda Asociace dětské rekreace. „Kdyby se na podzim výjezdy škol neuskutečnily, vůbec nevíme, jak by to bylo s již zaplacenými zálohami. Mnoho hotelů a penzionů by padlo. Vláda by měla přijít včas s jasným řešením,“ dodal.

Přední český infekcionista Jiří Beneš sice obecně školy v přírodě vítá, neboť dětskému zdraví prospívají, nadcházející podzim je ale podle něj jako věštění z křišťálové koule.

„Mezi dětmi se nemoci velmi snadno šíří, děti jsou mnohem kontaktnější než dospělí, mají horší hygienické návyky,“ uvedl pro server Lidovky.cz. Virus se podle Beneše bude mezi dětmi předávat a může se stát, že se po startu školního roku počet nakažených zvýší. „První vlna může přijít 14 dní po otevření škol,“ dodal s tím, že je téměř nemožné nyní predikovat, jak se situace vyvine.

„Jsem z učitelské rodiny a vidím tu ještě jeden zásadní rozměr. Škola byla ošizena o řadu měsíců, pokud by na podzim zase děti na nějaký ten týden vypadly ze školního rytmu, výuka opět utrpí. Už bylo zameškáno hodně,“ obává se Beneš.

Poněkud odlišný názor, než jaký zastává epidemiolog Maďar, má na pořádání škol v přírodě ředitelka pražské hygieny Zdeňka Jágrová; podle ní je riziko nákazy na takovéto akci nižší než třeba na letním táboře – a ty se teď o prázdninách běžně konají.

„V případě školy jde totiž většinou o stabilní kolektiv, tudíž se přenosu viru tolik nedaří. I tam však k onemocnění samozřejmě může dojít a pak nastanou problémy s řešením, zda rozpustit akci, či ji nechat dokončit a kolektiv omezit v aktivitách. Vždy bude záležet na konkrétní situaci, bude se hodnotit způsob ubytování, délka akce, věk, počet nemocných a další faktory,“ sdělila serveru Lidovky.cz Jágrová.

Nejasná situace kolem podzimních pobytů ředitele škol i pedagogy zneklidňuje. Někteří ani nevyčkali na avizované doporučení z ministerstva a rozhodli, že výjezdy letos neuskuteční.

„Mnozí z nás kvůli epidemii už přesunuli školy v přírodě z jara do podzimu. Pokud tyto aktivity znovu omezíme, je pak otázkou, zda na ně vůbec jezdit,“ řekl serveru Lidovky.cz Michal Černý, prezident Asociace ředitelů základních škol, jenž vede Masarykovu ZŠ v pražských Klánovicích. Řada jeho kolegů prý teď čeká, do jaké míry budou případná omezení povinná. „Situaci kolem covidu nepodceňujeme, zároveň však hodláme dělat svou práci co nejlépe a to za těchto podmínek bohužel nejde,“ doplnil.

Jasno má zástupkyně ředitele benešovské ZŠ Jiráskova. Školy v přírodě tam na jaře zrušili a ke stejnému kroku směřují i pro podzimní část výuky. „Pořádat pobyty v přírodě na podzim není podle nás v současné situaci vhodné, riziko různých infekcí je vysoké,“ uvedla Hana Mikulcová.

Většina ostatních zástupců vedení škol, které server Lidovky.cz oslovil, podle svých slov vyčkává, s čím ministerstvo školství a potažmo epidemiologové přijdou. Do té doby nechtějí nic komentovat. Podobnou strategii zaujali i zřizovatelé škol, tedy radnice měst a obcí a krajské úřady. „Předem žádná plošná omezení nechystáme. Vedení škol vyhodnotí i případné výjezdy mimo areály škol na základě aktuální a místní situace bez doporučení zřizovatele, “ sdělila serveru Lidovky.cz radní pro školství Prahy 6 Marie Kubíková.

Výuka versus zábava

Vývoj s napětím sledují rodiče školáků. „Dcera by měla vyjet na školu v přírodě začátkem října. Už na jaře jsme zaplatili přes tři tisíce korun, ty se po přesunu termínu do podzimního času jen převedly. Jenže kdo ví, zda vůbec vyjedou. Myslím si, že děti by spíš měly sedět ve škole a dohnat zejména angličtinu, jež při distanční výuce utrpěla,“ řekla serveru Lidovky.cz Míla Kubíčková z Prahy.

Naopak její dcera Kateřina se na – zatím nezrušený – týdenní výjezd se školou do jižních Čech těší. „Konečně se jako třída zase dáme dohromady. S některými spolužáky jsem se neviděla už půl roku,“ řekla jedenáctiletá Kateřina.



Manuály s doporučeními k fungování budou podle ministra školství k dispozici v týdnu od 17. srpna, aby se školy stihly připravit.