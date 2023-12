Do budoucna už by je neměly zajišťovat kraje, ale pojišťovny. Pohotovostní služba by se navíc měla soustředit výhradně do nemocnic, které mají urgentní příjmy. Vyplývá to z textu novely, již právě ministerstvo poslalo do připomínkového řízení.

Místo nynějších 113 pohotovostí už by tak lidé našli pomoc jen ve zhruba 80 špitálech. V praxi to ale znamená, že nemocničním lékařům práce ještě přibude.