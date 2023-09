Pobodání dítěte se vyšetřuje jako pokus o vraždu, muži hrozí až výjimečný trest

Policisté podezřelého zadrželi hned na místě a odvezli na stanici. Pomohli strážníci i kolemjdoucí, kteří muže nenechali utéct.

„V tuto chvíli se s podezřelým provádí nezbytné procesní úkony,“ uvedl policejní mluvčí Petr Vala s tím, že kriminalisté případ vyšetřují pro podezření ze spáchání pokusu o vraždu dítěte mladšího patnácti let.

Muž zatím nebyl obviněn, trestní stíhání však kriminalisté pravděpodobně zahájí během dneška. Policie zatím nechce předjímat, jestli bude podávat návrh na vazbu.

Nově také zveřejnili video ze středečního zadržení. Ze záběrů je patrné, že muže museli strážníci zvednout ze země, sám pak za jejich asistence složitě škobrtal do auta.

Mluvčí Fakultní nemocnice Brno Veronika Plachá ve středu večer informovala, že dívka s bodným zraněním je ve stabilizovaném stavu na jednotce intenzivní péče.

Očitá svědkyně redaktorovi iDNES.cz ve středu na místě řekla, že muž pod vlivem drog dívku z druhého stupně základní školy honil.

„Běželi od vedlejší základní školy, holka utíkala dolů po Táborské, on za ní. Před stánkem s ovocem a zeleninou chlapi feťáka zastavili, ať nikam neutíká, a snažili se ho hlídat. Najednou se feťák vysmekl, utekl a bodl ji,“ popsala svědkyně s tím, že slyšela řev. Poté viděla, jak na útočníkovi klečí zmínění svědci.

Jiná očitá svědkyně uvedla, že útočník za dívkou běžel a volal „pusu, pusu.“ Pak do ní strčil tak, že spadla na zem. Školačka se poté rozbrečela, zatímco narkomana zadrželi svědci. „Pak ho pustili. On šel směrem před květinářství, ptal se jí, jestli je v pohodě, a pak ji bodl. Nato začal řvát, že se smála. Ona se ale nesmála jemu,“ vylíčila mladá svědkyně s tím, že napadené dívce je čtrnáct let.