Policie jedenáct let hledá vraha seniorky. Domnělého viníka soud osvobodil

„Neznámý pachatel ji napadl v domku, zřejmě v období od pátku 23. listopadu 2012 do čtvrtka 29. listopadu 2012. Poškozená bydlela v domě sama. Neznámý pachatel ji zavraždil opakovanými údery a dušením,“ uvedli policisté k případu zavražděné Erny Kolaříkové.

Sousedům bylo tehdy divné, že už podezřele dlouho neviděli ženu vycházet. „Policisté, na které se sousedi obrátili, našli ženu mrtvou. Zpočátku to vypadalo, že zemřela přirozenou smrtí. Soudní pitva ale prokázala opak, někdo ji brutálně zmlátil a dusil,“ uvedla v minulosti krajská policejní mluvčí Jana Macalíková.

„Holdovala alkoholu“

Žena bydlela ve svém domě sama a nic nenasvědčovalo tomu, že by u hrůzného činu byli svědci. Proto se kriminalisté snažili sestavit časový snímek o jejím pohybu v době před vraždou. Již tehdy o spolupráci požádala i veřejnost.

„Žena holdovala alkoholu, ale příliš nenavštěvovala žádné podniky, spíše sama popíjela doma. O to komplikovanější bylo dopátraní vraha,“ uvedla tehdy Macalíková. Policie totiž po několika dnech přišla na stopu recidivistovi Marku R., který byl v minulosti devatenáctkrát odsouzen za majetkovou trestnou činnost.

„Muž přiznává, že v Hulíně kradl, nicméně k vraždě se nedoznává. Podle nás byl scénář takový: zloděj se vloupal do domu paní Erny, která ho nachytala a pravděpodobně se mu snažila zabránit, aby jí vzal její poslední majetek. Proto ji napadl, mlátil a dusil. Žena pak závažným zraněním podlehla,“ řekla před lety k poznatkům policejní mluvčí Macalíková.

Pachové stopy na krku i ruce zavražděné

Z ohledání místa činu se kriminalistům podařilo zajistit i jeho pachové stopy, což později státní zástupce považoval za jeden z hlavních důkazů. Měl v ruce ale i záznam z telefonu, který měl dokládat, že v domě byl. Nebo také výsledky z detektoru lži. Pachové stopy se podařilo najít na krku, čepici, boku i ruce zavražděné a také na klice a lahvi alkoholu.

„Je tady možnost, byť podle našeho názoru mizivá, že skutek spáchal někdo jiný,“ poznamenal předseda senátu krajského soudu Jiří Dufek. „Mám na kontě 19 vloupaček, ale ani jeden násilný trestný čin,“ hájil se Marek R. s tím, že by dům „podpálil, aby se nenašla vůbec žádná stopa“.

Podivná vražda seniorky zůstává tak nadále bez neobjasněná, Marek R. byl osvobozen.

Policejní pomníčky prosinec. | foto: Policie ČR

V policejním kalendáři za měsíc prosinec se objevil také případ pohřešované Kláry Mazáčové z Jetřichova. Její zmizení je již osm let zahaleno tajemstvím. Žena z Náchodska jela přes Hradec Králové do Prahy. Cestou ale zmizela, jako kdyby se po ní slehla zem.

„Naposledy byla viděna při cestě ze svého bydliště do Broumova, odkud měla v plánu pokračovat hromadnou dopravou do Prahy s jednodenní zastávkou v Hradci Králové. Od té doby o sobě nepodala žádnou zprávu. Mohla by se pohybovat ve společnosti bezdomovců nebo uživatelů omamných látek,“ popsali policisté v kalendáři.

V době před osmi lety měřila 165 centimetrů, byla hubenější postavy, měla černé oči a delší rovné neupravené vlasy. Dnes už by pravděpodobně vypadala jinak než tehdy.

„Většinou jsou podněty z řad veřejnosti“

Ve věznicích jsou kalendáře nevyřešených případů podle policejního mluvčího Ondřeje Moravčíka umístěny například v jídelně či ve společenské nebo návštěvní místnosti. „Prostě tam, kde je velká fluktuace lidí. Nechceme, aby visely například v kancelářích státních zástupců. Chceme, aby visely na místech, kde budou vidět,“ doplnil Moravčík.

Současně zopakoval, že inspirací pro českou policii bylo Nizozemsko, kde s nápadem přišli před několika lety. Čeští kriminalisté za dobu, co kalendáře vydávají, získali podle Moravčíka desítky podnětů ke zhruba deseti případům.

„V drtivé většině jsou podněty z řad veřejnost. To, že jsme získali desítky podnětů, však neznamená, že byl případ kvůli tomu znovu otevřen, ale díky nim se kolegové mohli v případu posunout dál. Neexistuje vražda, která by se dala zapomenout,“ uvedl dále policejní mluvčí. Podle jeho slov se i starší vraždy dále vyšetřují, byť intenzita se snižuje.

Ohledně kalendáře na rok 2024 uvedl, že v něm jsou tři případy ze zahraničí. Přesně jde o Rakousko a Německo. Celkově bude v kalendáři opět 24 případů, dva na každý měsíc.

„Jeden z těch případů je ve finální fázi, kdy brzy zřejmě dojde ke sdělení obvinění konkrétní osobě,“ dodal Moravčík. Může se ale povést průlom i u těch nejstarších případů.