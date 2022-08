Kontroly hranic se Slovenskem odhalily 277 uprchlíků a sedm převaděčů

„Přestože cílem cvičení nebylo odhalit co nejvíce nelegálních migrantů, potvrdili jsme si, že počet těchto cizinců, jejichž snahou je ‚projet‘ přes naše území do jiného členského státu EU, zejména do Německa, je enormně vysoký,“ uvedla na webu policie Rendlová.

Policie podle ní zajistila zejména velké skupiny mladých mužů. „Často se jednalo o velké, až 40členné skupiny mladých mužů, ve věku 18 až 25 let, výjimečně šlo o ženy a děti,“ upřesnila.

Policisté odhalili také sedm převaděčů, různé státní příslušnosti, šlo o dva Švédy, dva Poláky, jednoho Syřana, jednoho Iráčana a jednoho muže z Turkmenistánu. „Byly s nimi zahájeny úkony trestního řízení pro podezření ze spáchání trestného činu organizování a umožnění nedovoleného překročení státní hranice. Jejich stíhání je prozatím vedeno na svobodě,“ dodala Rendlová.

Policie fiktivní rozhodnutí vlády o dočasném znovuzavedení ochrany vnitřních hranic se Slovenskem přijala v úterý kolem 07:00, poté zasedl krizový štáb a aktivovaly se operační plány. Do akce se zapojilo 1 300 policistů, 558 vojáků a 33 celníků. Kontrolovali hranici a 23 bývalých hraničních přechodů v Jihomoravském, Zlínském a Moravskoslezském kraji.

Počet uprchlíků, kteří letos používají Česko jako tranzitní zemi, stoupl k dnešku na 4 194. Většinou jsou to Syřané, kteří přijíždějí z Turecka a míří do Německa či Rakouska. Za celý loňský rok jich bylo 1 330, v dřívějších letech se pak pohyboval kolem dvou až čtyř stovek. V letních měsících se zvýšila tranzitní migrace i v porovnání s rokem 2015, kdy Evropu zasáhla poslední velká migrační vlna.

Cvičení, do kterého se zapojilo téměř 1 300 policistů, 558 příslušníků Armády ČR a 133 příslušníků Celní správy, proběhlo na vytipovaném úseku státní hranice v teritoriu Jihomoravského, Zlínského a Moravskoslezského kraje. Hraniční kontroly byly prováděny na 23 bývalých hraničních přechodech a 251 kilometrech zelené hranice, uvedla mluvčí policie.

Policisté mohou zadržené syrské uprchlíky vracet zpět na Slovensko, z něhož do Česka přišli, nebo jim dají výjezdní příkaz a musí do 30 dnů opustit zemi. Do Sýrie je vyhostit nemohou.