Česká plukovnice chce velet Interpolu. O obsazení prestižního postu se rozhodne v listopadu

„Šárka Havránková kandiduje na prezidentku Interpolu! Děje se tak dva roky poté, kdy byla v Santiagu jako první Češka v historii zvolena do funkce viceprezidentky,“ uvedla ve čtvrtek na Twitteru policie.

Policie ČR @PolicieCZ Šárka Havránková kandiduje na prezidentku Interpolu! Děje se tak dva roky poté, kdy byla v Santiagu jako první Češka v historii zvolena do funkce viceprezidentky. Kdo nahradí Jihokorejce KIM Jong - Yanga v čele Interpolu, rozhodne už v listopadu Valné shromáždění v Istanbulu. https://t.co/UInH6BbjIG oblíbit odpovědět

Havránková byla předloni na podzim zvolena jako první Češka do vedení Interpolu, stala se viceprezidentkou pro Evropu. Stále také vykonává pozici vedoucí odboru mezinárodní policejní spolupráce policejního prezidia. „Pro českou policii to je rozhodně obrovský úspěch, protože je to poprvé v historii, co se něco takového povedlo. Je to pro nás opravdu velká čest,“ komentoval její zvolení v roce 2019 policejní prezident Jan Švejdar.

Interpol je největší mezinárodní policejní organizace. Byl založen za účelem výměny informací o mezinárodně působících zločincích i o trestné činnosti a teroristických akcích v členských zemích. Česká republika se stala jeho členem v září roku 1993. Sídlo organizace je v Lyonu. Kim Čong-jang vede Interpol od listopadu 2018.