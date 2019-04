Policie našla matku dvou dětí z Prahy mrtvou v Šáreckém údolí. V neděli odešla na jógu, domů se nevrátila

!!! Hledá se: Kamarádka Zuzana.

Zuzka nastoupila v neděli 14.4.2019 v 17:45 hodin do tramvaje 9, na zastávce Lipanská (Praha-Žižkov) ve směru do centra. Další záznamy o jejím pohybu nejsou k dispozici. Zapomněla si doma mobilní telefon a neměla u sebe doklady.

Je jí 37 let, je drobná, 158 cm vysoká, blond vlasy kratšího střihu. Je Slovenka žijící v Praze.

Na sobě měla teplejší delší tmavomodrou bundu, modré džíny a světle modrou středně velkou kabelku - viz foto.

Prosíme,... pokud jste Zuzku v neděli podvečer a později viděli, ozvěte se Policii ČR.

Prosíme pouze o seriozni informace.

Děkujeme za sdílení dále. Její přátelé.