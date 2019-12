Policie navrhla obžalovat 25 lidí kvůli nezdaněnému tabáku z Německa. Případ se řeší již od roku 2016

Jihlava Policie z Vysočiny navrhla obžalovat 25 lidí kvůli nelegálnímu obchodu s tabákem a krácení daně. Hrozí jim až deset let vězení. Do Česka dovezli přes 31 tun tabáku. Škoda je přes 69 milionů korun. Hlavním organizátorem byl podle vyšetřovatelů čtyřiatřicetiletý cizinec, který je jediný ze skupiny ve vazbě. V úterní tiskové zprávě to uvedla mluvčí policie Dana Čírtková.

Kuřáky čeká další zdražení. Ceny cigaret porostou i příštích letech Podezřelí vozili listy tabáku z Německa. V Česku měli minimálně čtyři sklady a výrobny. Působili nejen na Vysočině, ale i v Plzeňském, Ústeckém, Karlovarském, Královéhradeckém a Jihomoravském kraji. „Zpracovaný tabák ke kouření byl následně distribuován do provozoven účelově vytvořené krycí obchodní společnosti a na další místa v České republice,“ řekl Tomáš Mecera, vrchní komisař odboru hospodářské kriminality Krajského ředitelství policie kraje Vysočina. Jednatelka společnosti byla podle kriminalistů jen bílým koněm. Firmu ovládal hlavní organizátor.

Tímto způsobem bylo do Česka dovezeno, zpracováno, distribuováno a prodáno nejméně 31 355 kilogramů nezdaněného tabáku. Celková škoda způsobená zločineckou skupinou dosáhla částky 69 256 550 korun. Rozsáhlý trestní spis čítá 12 663 listů a byl vyšetřovatelem předán na Krajské státní zastupitelství do Hradce Králové, uvedla Čírtková. Na případu spolupracovali kriminalisté z Vysočiny s týmem Daňová kobra a Generálním ředitelstvím cel ČR. Zabývali se jím od roku 2016. Loni při domovních prohlídkách a prohlídkách dalších prostor zabavili mimo jiné 2,2 tuny surového a částečně nařezaného tabáku, 17 profesionálních řezaček tabáku, 3,5 milionu korun v hotovosti a zlatou cihlu o hmotnosti půl kilogramu. Zajistili také osobní vozidlo Audi a rodinný dům v hodnotě zhruba čtyři miliony korun. Podezřelí jsou obviněni ze zvlášť závažného zločinu účasti na organizované zločinecké skupině spáchaném ve spolupachatelství a z pokračujícího zvlášť závažného zločinu zkrácení daně, poplatku a podobné povinné platby spáchané ve spolupachatelství a spáchané ve prospěch organizované zločinecké skupiny.