Policie obvinila útočníka z českobudějovické nemocnice, hrozí mu 12 let vězení

Jihočeská policie obvinila 29letého muže, který zranil v pátek v českobudějovické nemocnici čtyři zaměstnance, z těžkého ublížení na zdraví. Krajští kriminalisté zpracovávají návrh na to, aby mohli vzít útočníka do vazby. Útočníkovi hrozí pět až 12 let vězení.