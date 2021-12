Policista v terénu musí být očkovaný, říká adept na ministra Rakušan. Řešit bude s Černochovou i vojáky

Lidovky.cz: Po středečním setkání s prezidentem Milošem Zemanem jste řekl, že je možné, aby nová vláda v čele s premiérem Petrem Fialou (ODS) vznikla ještě do půlky prosince. Ten pocit jste získal ze schůzky s hlavou státu?

To, že je prezident po sérii rozhovorů s kandidáty na ministry a na závěr s premiérem připraven vládu jmenovat, je fakt. Spíš na mě zapůsobilo to, když pan prezident veřejně řekl, že tato fáze skončí rozhovorem s novým premiérem. Jak jsem pochopil, tak na zasedání Evropské rady (15. a 16. prosince – pozn. red) pojede ještě dosluhující premiér Babiš. Pak už bychom očekávali jmenování nové vlády. Ale pevný termín na mé schůzce s prezidentem nepadl.