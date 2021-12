„Jsme ve fázi, kdy musíme od pouhých domluv přejít k udělování pokut,“ řekl pro Lidovky.cz šéf Starostů.

Rakušanově apelu se není co divit. Policejní statistiky, na něž upozornila tento týden MF DNES, ukázaly, že muži zákona evidují přes 163 tisíc kontrol jen od začátku listopadu. Pochybení pak zjistili v 5200 případech. Ale už jen ve 400 z nich udělili pokutu. Je to nepoměr bijící do očí. „Nezdá se mi to realistické. Troufám si říct, že prohřešků bylo víc,“ okomentoval čísla Rakušan.