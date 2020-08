Policie zavřela oddělení ve Volarech, tři policisté jsou pozitivní na koronavirus

Volary Policie zavřela v pátek odpoledne oddělení ve Volarech na Prachaticku, u tří policistů se prokázala nemoc covid-19. Ostatní policisté z oddělení jsou v preventivní karanténě. Služebna bude zavřená předběžně do 4. září. řekla to ředitelka jihočeské krajské hygienické stanice Kvetoslava Kotrbová a na webu to uvedl krajský policejní mluvčí Jiří Matzner.

Pozitivní test na koronavirus měli hygienici hlášený u jednoho z policistů už minulý týden. „V době, kdy to nevěděl (že je pozitivní), sloužil s jiným kolegou, a ten je hlášený z pondělka jako pozitivní. Pak další kolega, kterého jsme nahlásili v pátek,“ řekla Kotrbová.

Zlínská policie stíhá muže a ženu za podvody s koronavirovými bonusy, hrozí jim 10 let vězení Obvodního oddělení volarské policie v Soumarské ulici bude zavřené zřejmě do 4. září. Bezpečnost v místě zajistí hlídky z okolních oddělení a z Prachatic. „Při neodkladných záležitostech je potřeba policisty kontaktovat na lince 158,“ uvedl Matzner. Policisté informovali starostu města a složky integrovaného záchranného systému. V Jihočeském kraji je nyní 214 případů koronaviru. Je to o 75 víc než před týdnem a třicetkrát víc než před dvěma měsíci. Podle údajů ministerstva zdravotnictví v regionu od začátku šíření nemoci covid-19 onemocnělo 639 lidí. V souvislosti s nákazou zemřelo dosud v kraji šest lidí. Vzhledem k nárůstu počtu nových případů doporučují hygienici preventivní nošení roušek v uzavřených místech s větším množstvím lidí.