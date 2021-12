Policistka poznala v autobuse sériového onanistu z Ostravy, muž skončil ve vazbě

V uplynulých týdnech se muž postaral o nepříjemné zážitky postupně dvěma mladým ženám v Ostravě-Porubě. Při cestování autobusem před nimi odhalil přirození a masturboval. Policisté pak na základě kamerových záznamů zjistili, že se v obou případech jedná o stejného člověka.

„Vzhledem k tomu, že se obnažoval na veřejném místě a tím se dopustil hrubé neslušnosti, byly zahájeny úkony trestního řízení pro podezření ze spáchání přečinu výtržnictví,“ uvedla policejní mluvčí Eva Michalíková.

Pátrání skončilo poměrně brzy. Na hledaného narazila o poslední adventní sobotě policistka, která už měla po pracovní době.

„V muži, který stál na autobusové zastávce, poznala, že by právě on mohl být podezřelým. Proto ihned kontaktovala dozorčí službu, nasedla do autobusu a následně hlídku naváděla, kam jedou. Stačilo pár minut a muž se ocitnul na policejní služebně,“ přiblížila Michalíková.

I přesto, že muž s policisty nespolupracoval, důkazy hovořily jasně. Jak se však později ukázalo, pachatel se také snažil vyhnout vězení. V minulosti byl totiž odsouzen za stejnou trestnou činnost a navíc za krádeže, a to na čtrnáct měsíců nepodmíněně. Proto z policejní cely putoval rovnou do vazební věznice Ostrava.