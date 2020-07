Politici vítají shodu v unijní dohodě. Premiér Babiš jako vyjednavač selhal, míní Vondra

Praha Čeští politici většinou oceňují, že se lídři zemí Evropské unie dohodli na podobě finanční pomoci zemím zasaženým koronavirovou krizí. Vyplývá to z odpovědí v anketě a vyjádření na sociálních sítích. Místopředseda občanských demokratů Alexandr Vondra kritizuje, že dohoda zatíží budoucí generace.

Český premiér Andrej Babiš (ANO) podle něj navíc při jednáních selhal, protože souhlasil s výsledným textem, aniž vyjednal cokoliv z toho, k čemu ho před odjezdem do Bruselu zavázala Sněmovna. Šéf koaliční ČSSD a vicepremiér Jan Hamáček je s výsledkem jednání spokojený, považuje ho za slušný kompromis.

Vondra ocenil dohodu, protože uklidnila trhy. „Bez toho by brzy došlo k ohrožení eurozóny i integrity celé EU, na což by ČR jako otevřená proexportní ekonomika doplatila,“ uvedl. Konkrétní parametry víceletého rozpočtu i fondu však podle něj moc nadějí nevzbuzují.

„Dohoda je významným nakročením k dluhové a fiskální unii. Slibuje zavádění nových daní a pro ČR tím vzniknou nové závazky na desetiletí dopředu, které zatíží budoucí generace,“ uvedl.

Polsko a Maďarsko dosáhlo všeho, co chtělo

Výsledek považuje Vondra za nevýhodný pro Česko. „Premiér jako vyjednavač selhal. S textem souhlasil, aniž by vyjednal cokoli z toho, k čemu ho před odjezdem zavázala Sněmovna,“ zdůraznil. Upozorňuje, že Česko získalo navíc v kohezních fondech 1,5 miliardy eur (cca 40 miliard korun), ale o dvě miliardy eur přišlo kvůli krácení prostředků Fondu spravedlivé transformace, které mají řešit důsledky ústupu od uhlí v postižených regionech. Babiš se podle něj navíc zřejmě ani nepokusil vyjednat zařazení jádra mezi tzv. čisté zdroje energie.

Hamáček uvedl, že zřejmě šlo o nejnáročnější jednání. „Ale nakonec dopadlo velmi dobře, s výsledkem českého vyjednávání jsem spokojený. Koronavirová krize nám ukázala, ze jsme například příliš závislí na autoprůmyslu, je tedy potřeba investovat nejen do infrastruktury a výstavby,“ uvedl.

Detaily podle Hamáčka teprve určí to, kolik si bude chtít ČR půjčit a za jakých podmínek. „Rozhodně je výsledek jednání slušný kompromis,“ dodal.

Podle poslance Františka Kopřivy (Piráti) je škoda, že výsledný kompromis snižuje objem investic do zdravotnictví, výzkumu a fondu spravedlivé transformace. „Právě tyto peníze totiž můžou zvýšit konkurenceschopnost EU oproti dalším velmocím a připravit ji na další krize. Dále je špatně, že podle finálního návrhu není čerpání peněz podmíněno dodržováním právního státu,“ uvedl. V některých zemích, včetně Česka, to podle něj může vést ke zneužívání peněz oligarchy.

Za nejdůležitější ale podobně jako další politici Kopřiva považuje, že byl nalezen alespoň nějaký kompromis. „Za dohodu jsem rád, i když cesta k ní nebyla snadná a zřejmě poznamená vztahy. Rychlost je důležitá, a to summit splnil. Jsem rád, že premiér nestál dohodě v cestě,“ sdělil europoslanec Luděk Niedermayer (TOP 09).

Mrzí ho pokles financí v transformačním fondu. Podle šéfky TOP 09 Markéty Pekarové Adamové je dohoda dobrou zprávou, protože z krize všichni vyjdou jako vítězové, nebo poražení. „Bít se v prsa, že někdo získal něco navíc, je krátkozraké. Peníze teď musí jít hlavně do inovací a infrastruktury,“ napsala na twitteru.

Dohodu dosaženou po čtyřech dnech jednání ocenil předseda sněmovního evropského výboru Ondřej Benešík (KDU-ČSL). „Základní výtky premiéra Babiše v dohodě ale zůstávají - například kritérium nezaměstnanosti za posledních pět let nebo problematika finančních vratek - tzv. rabatů pro čisté plátce, které budou v některých případech dokonce navýšeny,“ sdělil.

Navýšení peněz na kohezi je v tom případě podle něj „slabou náplastí“. Upozornil, že například Polsko i Maďarsko na rozdíl od Babiše dosáhly v podstatě všeho, co chtěly.

Předseda STAN Vít Rakušan shodu také vítá. „Podstatné bude, jak se peníze využijí. Pokud by se měly využít na podporu jen velkých firem, projektů a podobně, pak je jedno, o kolik jsme dostali navíc,“ uvedl. „EU je po dnešku silnější, soudržnější, solidárnější a ještě více spolupracující. A takovou ji v současném globalizovaném světě plném politiků, kterým překáží demokracie, potřebujeme,“ uvedl šéf poslanců STAN Jan Farský na twitteru.

Předseda SPD Tomio Okamura uvedl, že Babiš měl plán odmítnout. „Kývl na to, že bude ČR ručit za půjčky krachujícím státům EU jako Itálie, Řecko a Španělsko, kterým už nikdo nechce půjčit. Budeme jim finančně pomáhat udržet násobně vyšší důchody a platy než máme my. To je šílené a velmi nebezpečné,“ sdělil Okamura.