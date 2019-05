Jako z filmu Postradatelní. Političtí vysloužilci Vondra, Rath či Herman sázejí na kroužkování

PRAHA V devět let starém filmu Expendables (Postradatelní) se parta vysloužilých hrdinů vydává za dobrodružstvím, během nějž zjišťují, že ještě nepatří do starého železa. S nadsázkou se dá říct, že nejnovější část akční série by se mohla natáčet i v Česku. Blížící se eurovolby totiž probudily někdejší známé postavy domácí politiky. Ty se vracejí na scénu, aby o nadcházejícím víkendu otestovaly, jestli o ně má volič ještě zájem.

„Sedm let jsem si od vysoké politiky dal pohov. Přednášel jsem na třech vysokých školách. Cítím, že mohu zemi posloužit, bude-li zájem. Jdu si změřit, jestli je poptávka,“ říká v nedávném rozhovoru pro LN někdejší ministr obrany Alexandr Vondra.

Bývalý disident či velvyslanec ve Spojených státech se o místo uchází z hloubi kandidátky „své“ ODS. „Nenacpal jsem se nikam dopředu. Jsem na patnáctém místě. Pokud mě lidé nevykroužkují, nemám šanci. Jdu se zeptat lidí, jestli mají zájem,“ dodal Vondra.

„VETERÁNI“ V EUROVOLBÁCH ■ Alexandr Vondra ■ Daniel Herman ■ Edvard Kožušník ■ David Rath ■ Stanislav Huml ■ Jana Volfová ■ Vladimír Dryml ■ Eva Syková

Lidé mohou v evropských volbách udělit dva preferenční hlasy. Zakroužkováním jména kandidáta na volebním lístku dávají najevo, kdo je jejich srdci bližší.

Političtí navrátilci si tak mohou prověřit svou popularitu a relevanci. Na kandidátce občanských demokratů je kromě Vondry ještě jeden – bývalý europoslanec Edvard Kožušník s číslem deset. Také on nemá bez kroužků šanci na úspěch.

Stejně jako Daniel Herman. Jméno exministra kultury ve vládě Bohuslava Sobotky stojí na úplně posledním – osmadvacátém – místě kandidátky opozičních lidovců.

Herman se po konci na ministerstvu neúspěšně pokoušel proniknout do Senátu. Nyní tedy touží po křeslu poslance Evropského parlamentu. Před ním je přitom množství mnohem méně známých uchazečů.

„V době konání vnitrostranických primárek jsem kandidoval do Senátu. Nešel jsem tedy do nich. Primárky obsadily první polovinu kandidátky, druhá byla na nominaci místních organizací. Praha nominovala mne a domluvili jsme se, že než být někde v polovině, půjdu raději na samý konec,“ řekl Herman Lidovým novinám.

Rathův comeback č. 2

Politickou obdobu filmové Cesty do pravěku představuje kandidátka strany Česká suverenita. Vede ji bývalý ministr zdravotnictví i hejtman David Rath.

Někdejšího korunního prince ČSSD policie před několika lety přistihla se sedmi miliony korun v krabici od vína. Soud mu loni uložil nepravomocný trest 8,5 roku vězení za korupci spojenou se zakázkami vypisovanými Středočeským krajem.

Za ním se šikují další politici s otiskem v sociální demokracii. Dvojkou je dopravní expert Stanislav Huml, který ve sněmovně seděl nejen za ČSSD, ale i za Věci veřejné.

Třetí místo obsadila šéfka České suverenity Jana Volfová. Také ona byla členkou socialistů.

Jako pětka na kandidátce figuruje Rathův náměstek z doby společného působení na ministerstvu zdravotnictví Vladimír Dryml. Ten byl kromě ČSSD spojen i se Stranou práv občanů, která má blízko k současnému prezidentovi Miloši Zemanovi.

Rath už se přitom o politický „návrat ze záhrobí“ pokoušel na podzim. V Litoměřicích ale do Senátu nepronikl. Lidé mu jeho oplétačky se zákonem nezapomněli.

LN se o tom přesvědčily na přelomu září a října loňského roku přímo v malebném městě pod máchovským vrchem Radobýlem.

„Toho znám, to je ten, jak tady byl ve vězení!“ zněla častá reakce lidí na náměstí v centru. Exministr sice nyní celou kandidátku vede, Česká suverenita ale není stranou, na jejíž vstup do europarlamentu by si vášniví hráči měli necelý týden před volbami vsadit.

Vietnamec do Bruselu?

Dalším podobně malým subjektem je hnutí PRO Zdraví a Sport. Pro jednu konkrétní skupinu obyvatel Česka se ale stává významným.

Na plakátech s nápisem „První vietnamský europoslanec?!“ za něj kandiduje Tran Van Sang. Je na čtvrtém místě. Vzhledem k podpoře, kterou jeho kampani udělili vietnamští podnikatelé (Sangova tvář se vyskytuje na vietnamských obchodech po celé republice), by ale mohl být úspěšný.

Zvláště pokud přihlédneme k faktu, že díky tradičně malé účasti voličů v eurovolbách mohou bodovat strany nebo kandidáti se silně disciplinovanou voličskou základnou.

„Jsem mezi Vietnamci oblíbený. Když jsem řekl, že chci kandidovat, nabídli, že mi pomohou,“ popsal před nedávnem Sang pro LN.

Že by mohl uspět, napovídá i příběh lídra Svobodných Petra Macha. Ten před pěti lety rovněž prosazoval pravicovou politiku a změnu Evropské unie jako Sang. K mandátu poslance Evropského parlamentu mu přitom stačilo necelých osmdesát tisíc hlasů.

Ondráček i Pepa Nos

Sang není příkladem vysloužilého politika, který hraje o svůj comeback. Další lidé na kandidátce „sportovců“ už tomuto vzorci odpovídají více.

Hnutí do eurovoleb vede exposlanec TOP 09 Václav Kubata, druhá je vědkyně a bývalá senátorka Eva Syková, která už si prošla spojenectvím s ČSSD i hnutím ANO.

Z osmnáctého místa mezi komunisty zkouší svou pozici u voličů poslanec Zdeněk Ondráček. Ten na sebe v poslední době upozornil kontroverzní cestou na území Ukrajiny ovládané proruskými separatisty, od níž se distancoval zahraniční výbor sněmovny. Ondráček si za svou pouť na východ vysloužil rovněž kritiku z úst šéfa diplomacie Tomáše Petříčka (ČSSD).

Vůbec poslední místo kandidátky komunistů zabírá Jan Klán. Sedmatřicetiletý bývalý poslanec na sebe v roce 2010 strhnul nežádoucí pozornost. Deník Blesk si tehdy povšiml jeho profilu na internetové seznamce, kde na sebe prozradil detaily z intimního života.

Patnáctkou kandidátky antimuslimské Svobody a přímé demokracie Tomia Okamury je písničkář Josef „Pepa“ Nos.