Šlechtic s charismatem a fenomén, hodnotí politologové Schwarzenbergův odkaz

Politolog Lukáš Valeš řekl, že Karel Schwarzenberg po sobě zanechal určitý odkaz noblesy, rytířství a taky krásné češtiny, byť poněkud archaické, kterou si udržel po celou dobu svého exilu.

„V tom byl zajímavý a výjimečný. Byl také vzdělaný a dokonce i takový protivník jako Miloš Zeman mu vysekl poklonu, protože to byla prostě osobnost, kterých bohužel v české politice obecně není mnoho,“ vzpomenul Valeš. Další věcí podle něj je propojení evropské a české politiky.

Nenaplněný Schwarzenbergův sen

Valeš také poukázal na to, že Schwarzenberg byl dvakrát ministr zahraniční. „Sám jsem pracoval na projektu, který se týkal česko-rakouských vztahů v roce 1968, který inicioval právě Schwarzenberg. Tehdy bylo vidět, že měl velkou touhu, která se pořád ještě nenaplnila,“ upozornil Valeš.

Podle něj chtěl Schwarzenberg smířit Českou republiku s Rakouskem. „Jsme vlastně v situaci, kdy máme skvělé vztahy se Slováky. Díky německé deklaraci se to vyřešilo i s Němci, s Poláky dejme tomu. Jenže s Rakušany pořád byly problémy, ať už kvůli odsunu, nebo zejména kvůli elektrárnám,“ podotkl politolog.

Právě Schwarzenberg se podle něj upřímně snažil o usmíření Rakouska a České republiky. „Česko-rakouské vztahy jsou nemastné, neslané, přestože tady Rakušani investují poměrně velké částky, tak na vztazích to prostě nějak není vidět a je tam pořád handicap, že to je možná takový nenaplněný sen Karla Schwarzenberga,“ doplnil politolog.

Politolog Milan Školník pro iDNES.cz navázal na slova kolegy. Mimo jiné řekl, že Schwarzenberg měl velké charisma, na kterém stavěl Miroslav Kalousek stranu TOP 09. „Tehdy byl úspěch strany politickým uměním Kalouska, ale bez tváře a Schwarzenbergova charismatu by prostě TOP 09 nebyla tak úspěšná,“ podotkl Školník.

Postavit do čela strany právě Schwarzenberga se podle Školníka vyplatilo. „Vzpomeňme, kdo vlastně promlouval na pohřbu Václava Havla. Byli to v podstatě světoví státníci. Například tehdejší americká ministryně zahraničí Madeleine Albrightová a Schwarzenberg jako zástupce těch, kteří Havla znali,“ pokračoval Školník.

Bude určitým fenoménem

Podobně to vidí i politolog Jan Kubáček. Podle něj Schwarzenberg bude určitým fenoménem. „Počítám, že teď TOP 09 bude vzpomínat na jeho rozhodnutí, styl či dělání politiky. Když se podíváme na odkaz vůči České republice, českým občanům a politice, tak vidíme několik důležitých rozměrů,“ podotkl Kubáček.

Podle něj jeden z odkazů je zpopularizování a zklidnění vztahů vůči české šlechtě. „Dávno před seriálem Modrá krev a podobnými projekty ukázal, že se může zase sblížit prvorepubliková tradice vlastenců, aristokratů a moderní vývoj v devadesátých letech. Myslím si, že to byla velmi důležitá symbolika,“ komentoval Kubáček.

Jedním z důkazů byla podle něj Schwarzenbergova kandidatura na prezidenta. Kubáček rovněž připomněl spolupráci s Havlem. Podle politologa měl Schwarzenberg jistý nadhled a schopnost si ze sebe udělat legraci či nebrat se příliš vážně.

„Zpopularizoval odkaz svého otce, protože to byl opravdu obrovský patriot, ale přece jen období komunismu ho naprosto vyretušovalo, vygumovalo z dějin a to zcela neprávem. V roce 1938 to byl jeden z iniciátorů dopisu vlasteneckých šlechticů prezidentu Edvardu Benešovi. Za to však byl poté okamžitě ostrakizován a trestán,“ pokračoval Kubáček.

Zanechal nadhled a úctu k zahraniční politice

Druhý rozměr, který zanechal, je podle politologa určitý nadhled a úcta k zahraniční politice. „To je starým rodokmenům hodně vlastní. Třetí rozměr je, že tady ve veřejném prostoru udržoval něco jako lidový konzervatismus, který příliš nekřičí, není postaven stavovsky a není nějak úzce identifikován ekonomicky,“ uvedl dále Kubáček s tím, že se jedná například o úctu k zemi, předkům a jejich práci či přirozené vlastenectví.

„Za to mu patří velká úcta, protože mnohým, kteří by nejraději na domácí identitu zapomněli, to nehrálo úplně do karet. Vlastně populární člověk, který vystupoval s určitou noblesou, se nestyděl za to říct ‚Jsem Čech, mám tady úctu ke svým prapředkům a mám tady úctu k rodné hroudě‘. Nebyl to člověk, který by se odvracel od střední Evropy, od Evropy, obecně od světa. To si myslím, že je taky nesmírně cenné,“ vyzdvihl Kubáček.

Politolog Školník ohledně nejúspěšnějších let na politické scéně vzpomenul na působení kolem Václava Havla na Pražském hradě. „To bylo tehdy, když se zjišťovalo, jak by vůbec měl Hrad fungovat,“ řekl Školník. Podle něj je také nutné vzpomenout na to, žel byl i vyzyvatel Miloše Zemana v první přímé volbě.

„Je samozřejmě otázka jeho státní vyznamenání od Petra Pavla. Jestli to nebyl trošku políček Zemanovi. Spíše ale jde o letité ocenění jeho aktivit pro stát, ať už pozice ministra zahraničí, anebo z doby působení na Pražském hradě za Václava Havla,“ doplnil Školník.

Měl i neformální vliv na českou politiku

Politolog Kubáček rovněž připomněl období let 1990 až 1992. „Tehdy Československu a pak České republice otevíral dveře vlivných, mocných napříč světem. Myslím si, že Schwarzenberg odpracoval pro Československo, Českou republiku, české občany a společnost absolutně nejvíc,“ podotkl Kubáček.

Politologové se však shodli na tom, že Schwarzenberg měl i neformální vliv na českou politiku. „V podstatě kuriózně si myslím, že stále měl občas důležitý vliv v některých momentech na Petra Pavla, ale spíše na vrcholné představitele ODS a na lidi, kteří jsou stále veřejně činí typu Miroslava Kalouska. Ono se to moc neví, ale on měl vliv i na Miloše Zemana,“ zmínil politolog Jan Kubáček.

Zda se po smrti Schwarzenberga změní směřování TOP 09, je podle oslovených expertů viditelné již nyní. Podle politologa Školníka to vypadá, že strana směřuje jiným směrem již delší dobu. „Miroslav Kalousek jako jeden z původních zakladatelů si občas neodpustí se ke straně vyjádřit, a to i hodně kriticky,“ komentoval.

Podobně to vidí i politolog Valeš. Ten má za to, že jde o již úplně jinou stranu „Na počátku měli skoro 17 procent, teď se potácejí kolem 5 procent. Obecně si myslím, že už strana nemá žádné opodstatnění,“ upozornil Valeš.

Tehdy podle něj vznikla z několika důvodů. Jednak jako konzervativní strana, a protože KDU-ČSL se potápěla.

Strana se vydala jiným směrem

Vzpomenul například na to, jak Kalousek přišel s rozpočtovou zodpovědností. „Když nastoupil jako předseda TOP 09, nařídil všem ministerstvům osekat o 10 procent veškeré výdaje a o 10 procent zeštíhlit personál, prostě vyhodit na dlažbu 10 procent lidí. Tehdy to byla kontroverze, dneska by se nám to docela hodilo. Opravdu, můžeme s tím nesouhlasit, ale takhle by se asi měla chovat rozpočtově odpovědná strana,“ pokračoval Valeš.

Ten si podle svých slov nyní neumí představit Kalouska, jak podepisuje současný rozpočet a jeho deficit.

Politolog Kubáček doplnil, že strana se vydala jiným směrem, ale je podle něj otázkou, zda správným. „To ukáže až budoucnost, ale už je prostě jiná. Stejně jako ODS už s Václavem Klausem také nemá nic společného, stejně jako sociální demokracie s Milošem Zemanem. A dali by se takhle vzpomínat lidovci s Josefem Luxem?“ dodal Kubáček.