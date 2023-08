Od Abrahama k Žemličkovi. Pomník všech obětí ruské okupace čeká na své umístění

Antonín Abraham. První jméno ze sto třiceti sedmi na pomníku, který oběti okupace připomíná. Jednadevadesátiletý důchodce, legionář a bývalý učitel zahynul v pražských Strašnicích 23. srpna 1968. Smetl ho projíždějící vojenský vůz. Poslední v seznamu na pomníku je Josef Žemlička, zastřelený učeň z Brna.

„Vzniklo to z čirého naštvání. Když jsem o tom začal přemýšlet a začal na něm pracovat, tak jsem se vrátil o 55 let zpátky a vzpomněl jsem si, co všechno jsem zažil,“ vysvětluje autor díla Sozanský.

Nejdřív začal pracovat na velkoformátových olejomalbách, které jsou na výstavě v muzeu na Žižkově také představeny. O pomníku původně nepřemýšlel. „Postupně jsem si dával dohromady informace a najednou mi došlo, že v téhle zemi stále neexistuje památník, který by reflektoval, co se tu odehrálo, a kde by byla jména obětí,“ vysvětluje důvody vzniku díla Sozanský.

Nakonec se rozhodl udělat pokus a vytvořit památník všem obětem. S pomocí kolegy Marka Jodase připravil tři modely, jeden vybral a nakonec nechal odlít do bronzu.

Vzniklo dílo, jehož součástí jsou jména 137 obětí. Součástí bronzové plastiky jsou i zbytky sovětské munice původem z Milovic nebo kus tankového pásu, které mají připomenout atmosféru.

Výjimečné dílo bude podle ředitele Vojenského historického ústavu Aleše Knížka do konce roku umístěno ve vojenském muzeu na Žižkově. „Jeho práci mapujeme od 90. let, máme ve sbírkách řadu jeho děl, část výzdoby našeho muzea pochází z jeho ateliéru,“ vysvětluje Knížek.

Dílo může skončit u Václaváku

Po výstavě budou pro plastiku hledat nové místo. Sochař i Knížek přiznávají, že plán už mají.

„Chci pro plastiku najít důstojné místo na průsečíku cest k Českému rozhlasu, tehdejšímu Federálnímu shromáždění, Národnímu muzeu, ale i pár kroků od místa, kde zemřel Jan Palach,“ popisuje Knížek. Oba ale přiznávají, že jednání o umístění díla jsou na začátku.

Umístění díla ve veřejném prostoru v metropoli si dovede představit i Jiří Pospíšil (TOP 09), náměstek pražského primátora pro kulturu. „Je potřeba připomenout jména obětí a Jiří Sozanský je výjimečný, uznávaný autor,“ říká politik.

Výstava výtvarníka Jiřího Sozanského INVAZE 68 bude na pražském Žižkově k vidění od 22. srpna do 5. listopadu.