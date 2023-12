Nemožnost naplánovat si schůzky s lidmi kvůli nepředvídatelnému hlasování. Jednání dlouho do noci nebo i do dalšího dne. Mimořádné sněmovní schůze, které zasahují do času, který by poslankyně a poslanci mohli trávit prací ve svém kraji. A v neposlední řadě málo prostoru na udržování zdravých vztahů s rodinou. Skupina poslankyň se nyní rozhodla omezit situace, které jim komplikují život podle jejich představ.

Celý článek jen pro členy Chcete číst prémiové texty bez omezení? Předplatit se slevou 45 %