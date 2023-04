Než pošta zahájila velké škrty, vypsala průzkum za 40 milionů. Nyní ho ruší

„V současné době, kdy musíme hledat úspory napříč firmou, uzavíráme z ekonomických a legislativních důvodů pobočky a propouštíme zaměstnance, není možné realizovat veřejné zakázky, které nejsou pro chod firmy či transformační proces nezbytně nutné,“ vysvětlil Štěpán.

Zájemci o tendr mohli nabídky posílat do 17. dubna a jeho obsahem mělo být „měření zákaznické zkušenosti u vybraných produktů České pošty, a to po dobu čtyř let od dne zahájení poskytování služby“. Upozornily na to v úterý Hospodářské noviny. Detaily veřejné zakázky je možné dohledat na webových stránkách Tenderarena.

Štěpán následně v úterý po zveřejnění informace o zakázce v médiích doplnil, že aktuálně probíhají technické záležitosti k ukončení tendru. „Formálně se tendr tímto způsobem uzavře v jednotkách dnů. Další obdobné veřejné zakázky prochází revizí a pokud nebudou pro Českou poštu nezbytné, také je zastavím,“ slíbil.

Pověřený zástupce generálního ředitele už dříve řekl, že zodpovědnost ležela na marketingovém oddělení, které zakázku zadávalo pod taktovkou bývalého ředitele Romana Knapa, který ve funkci skončil na konci února.

Tendr kritizovala například předsedkyně poštovních odborů Jindřiška Budweiserová, podle které je pošta v takové situaci, kdy by se měla raději chovat maximálně hospodárně. Je podle ní také otázka, nakolik v existenčních potížích potřebuje znát kvalitu svých služeb, která se bude zhoršovat.

Pošta oznámila rušení 300 poboček. Chce tím ušetřit zhruba 700 milionů korun ročně. Letos by jí tento krok měl pomoci vyhnout se pádu do insolvence. Ta České poště letos hrozila podle ministra vnitra Víta Rakušana. Za loňský rok podnik zvýšil ztrátu na 1,75 miliardy korun z předchozích 681 milionů korun.

Podle pověřeného generálního ředitele Miroslava Štěpána by snížení minimálního počtu poboček z 3 200 na 2 900 mělo být poslední do konce příštího roku. Rozsah poskytovaných služeb pošta měnit nehodlá.

Česká pošta kvůli snížení počtu poboček o 300 zruší k polovině roku 950 pracovních míst. Dalších 500 míst škrtne v logistické síti, uvedl Štěpán.

Proti ohlášenému rušení pošt se staví komunální politici i opozice. Svaz měst a obcí (SMO) uvedl, že po velikonočních svátcích bude s vedením státního podniku o plánované transformaci jednat, aby síť pošty byla nadále funkční. Po vládě svaz chce, aby plán rušení poboček neschvalovala před projednáním s obcemi.