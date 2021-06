Povede pražskou kandidátku ČSSD Maláčová? Za zády může mít Stropnického a Ludvíka

Praha Předsednictvo pražské ČSSD požádalo celostátní vedení strany, aby v čele kandidátky v hlavním městě v letošních sněmovních volbách byla ministryně práce a místopředsedkyně ČSSD Jana Maláčová. Informoval o tom předseda pražské sociální demokracie Petr Pavlík.

Postup, podle kterého o vedoucí místo kandidátky přijde bývalý ministr zahraničí Tomáš Petříček (ČSSD), je ale podle Pavlíka v rozporu s řádem přípravy voleb. Na úpravu kandidátky upozornil server Seznam Zprávy.



Podle pondělního usnesení pražské ČSSD, které bylo podle Pavlíka schváleno o jeden hlas, by se měl kromě Maláčové na druhém místě kandidátky objevit bývalý předseda Zelených Matěj Stropnický a na pátém místě někdejší ministr zdravotnictví Miloslav Ludvík. Nikoho z nich však nenavrhla žádná z pražských organizací do 18. března, dokdy na to měly čas, řekl Pavlík. „Vůbec neprošli primárními volbami, je to v rozporu s řádem přípravy voleb,“ sdělil Pavlík.



Server Novinky.cz dříve uvedl, že Petříčka chce v čele pražské kandidátky nahradit šéf ČSSD Jan Hamáček poté, co ho na dubnovém sjezdu porazil v souboji o funkci předsedy. Podle webu Seznam Zprávy nyní prosadil změny díky podpoře náměstka ministra zahraničí Pavla Jaroše (ČSSD).

Na navrhované kandidátce zůstali Petříček i Pavlík, který však na ní odmítá zůstat. „Nebudu figurovat na kandidátce, která byla prohlasována v rozporu se řádem,“ řekl Pavlík. Petříček webu Seznam Zprávy řekl, že se na „tomto divadle odmítá podílet“. „Budu se dál věnovat tématům, která trápí naše voliče, řeší jejich problémy a budoucnost naší země, spíš než stranickým hrátkám pár dnes vyvolených funkcionářů,“ uvedl. Změnu podle něj prosadila „klika kolem Jaroše“. „Hlasováním o jediný hlas vyjádřila, že neuznává řádné demokratické stranické primárky,“ doplnil Petříček.

ČSSD zatím nemá kandidátky pro letošní sněmovní volby kompletně schválené. O usnesení pražské organizace by mohlo jednat předsednictvo strany, které je svolané na páteční odpoledne. Podle mluvčí ČSSD Evy Gregorové má předsednictvo v plánu jednat o volebním programu.

Maláčová novinářům ve Sněmovně řekla, že jde zatím pouze o návrh, který je začátkem celého procesu. „My se jako sociální demokracie v tuto chvíli snažíme poskládat všechny kandidátky dohromady. Jakmile to bude hotové a předsednictvo je jako nejvyšší vedení strany schválí, tak vás budeme informovat,“ uvedla.