Povinná maturita z matematiky od roku 2021 možná nebude, jasno bude na jaře

PRAHA Povinná maturita z matematiky možná od roku 2021 zavedena nebude. Rozhodne se ale až na jaře. Rozdílné názory na to panovaly ve všech poslaneckých frakcích s výjimkou Pirátů, kteří jsou pro její zrušení. Někteří vládní poslanci v úterý navrhovali pouze odklad o rok, nanejvýš o dva. Sněmovna v úterý po tříhodinové debatě ukončila dvakrát přerušené první kolo posuzování vládní předlohy, kterou nyní projedná sněmovní školský výbor. Vyrovnat by se s tím měl do konce února. Podobný návrh Pirátů Sněmovna zamítla.

Zrušení obhajoval ministr školství Robert Plaga (ANO), podle něhož si studenti musí nejprve osvojit matematické dovednosti. „Povinnou maturitou z matematiky nedocílíme toho, aby studenti a děti uměli matematiku. Papír to nevyřeší,“ uvedl.

Nová maturita. Odborníci navrhují rozdělení na těžší a lehčí úroveň i zrušení slohů Bývalá ministryně školství Kateřina Valachová (ČSSD) namítala, že Plagův návrh neodpovídá vládou schváleným dlouhodobým záměrům ve vzdělávání, které s maturitou z matematiky od příštího roku počítaly. Doporučila se jim co nejvíce přiblížit. Podobně poslanec ANO Ivo Vondrák uvedl, že školská komise Asociace krajů chce odklad o rok či dva. „Maturita z matematiky je matematikou z myšlení. Budoucnost skutečně stojí na maturitě z matematiky pro všechny, byť v životě ji nebudou úplně využívat,“ uvedl. Lidovec Jiří Mihola pouhý odklad odmítl. „Za dva roky budeme před tím samým problémem,“ uvedl poslanec. Podle něj je třeba zaměřit se na obsah předmětu. Plaga souhlasil s požadavkem Petra Gazdíka (STAN), aby projednal se zástupci stran podobu matematiky v příštích deseti letech. Zatímco Jan Zahradník (ODS) varoval před zrušením, Martin Baxa (ODS) podotkl, že povinnou maturitu z matematiky má jen osm zemí EU. Vládní návrh počítá s tím, že studenti si nadále budou moci vybrat mezi maturitou z matematiky nebo z cizího jazyka. Od jara 2021 by se podle novely školského zákona měla státní maturita omezit také jen na didaktické testy. Ústní a písemné zkoušky z jazyků by se měly přesunout ze státní úrovně zpět do škol. Obdobný návrh Pirátů, kteří navíc chtěli uzákonit možnost uplatnit se absolventům středních škol, kteří maturitní zkoušku nezískají, Sněmovna zamítla na návrh Heleny Hyťhové z SPD. Experti: Maturita není pro každého, neúspěšných studentů přibývá Dosavadní norma počítá se zavedením povinné maturity ze tří předmětů, tedy češtiny, cizího jazyka i matematiky, na gymnáziích a lyceích od jara 2021. Ministerstvo školství původně chtělo posunout tento termín na jaro 2022, kdy by měla tato povinnost platit pro většinu ostatních maturitních oborů. Maturita se skládá ze společné a profilové části. Společná státní zkouška se dělá z češtiny a buď z cizího jazyka, nebo z matematiky. Většina studentů si volí jazyk. Matematiku si loni na jaře vybrala zhruba pětina maturantů, ale 15,5 procenta z nich neuspělo. Bylo to o 6,3 procentního bodu méně než loni. V předešlých letech neúspěšnost v matematice naopak stoupala. Plán zrušit povinnou maturitu z matematiky hodnotí někteří kritici jako populistický. Záměr naopak podporuje Česká středoškolská unie či Unie školských asociací CZESHA či unie a konfederace zaměstnavatelských svazů. Proti se vyslovila Asociace ředitelů gymnázií či Svaz průmyslu a dopravy.