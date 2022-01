Zrušte povinné očkování proti covidu, než to udělá soud, vyzval senátor Růžička vládu

Je jedním ze skupiny senátorů, která chce zrušit povinné očkování proti covidu. Zároveň řekl, že by za ideální považoval, kdyby to ještě dříve než o tom rozhodne Ústavní soud, rozhodla vláda Petra Fialy.

Povinnost očkování proti covidu od letošního března pro lidi nad 60 let i pro zaměstnance některých profesí, se rozhodla do vyhlášky, která se týká povinného očkování i proti dalším nemocem, přidat bývalá vláda Andreje Babiše. A to těsně před tím, než ji nahradila nová vláda.

„Překvapuje mě, že vláda k demisi se rozhodla k takovému kroku,“ řekla k tomu na tiskové konferenci senátorka Alena Dernerová. Není podle ní možné požadovat povinnou vakcinaci ve chvíli, kdy účinnost dvou dávek vakcíny po krátké době vyvane. Vakcinace podle ní nevede ke kolektivní imunitě. „Ani jeden z nás není proti vakcinaci,“ zdůraznila Dernerová.

Ministr zdravotnictví Vlastimil Válek z TOP 09 už dřive oznámil, že vládě navrhne, aby z vyhlášky zmizelo povinné očkování pro lidi nad 60 let. Povinné očkování seniorů nepodporuje ani premiér Fiala.

Válek chce změnu vyhlášky navrhnout v první polovině února, tedy dříve, než by měla povinnost očkovat se proti covidu pro věkovou skupinu 60+ a pro lékaře, studenty zdravotnických oborů, lidi pracující v sociálních službách, policisty, městské strážníky, celníky, hasiče či vojáky a jejich aktivní zálohy začít platit.

Nesouhlas s podobou vyhlášky prezentovali na tiskové konferenci jako hlavní řečníci první místopředseda Senátu Jiří Růžička, další z místopředsedů Jan Horník a senátorka Alena Dernerová. Všichni tři jsou členové senátního klubu Starostové a nezávislí a letos na podzim jim končí mandát. Horník i Růžička potvrdili, že chtějí znovu kandidovat. Růžička k tomu dodal, že odpoví, i když to podle něj nesouvisí s tématem tiskové konference.

Spolu se senátory byli na tiskové konferenci i právníci Ondřej Dostál a Tomáš Nielsen. „Je důležité, aby soud přezkoumal přiměřenost vyhlášky,“ řekl Nielsen, který dlouhodobě pomáhá lidem, kteří se u soudů snaží rušit vládní protikoronavirová opatření.

Podle Růžičky byla sepsána kvůli tomu, že bývalá Babišova vláda nehledala jiné cesty ochrany společnosti. Jako příklad uvedl testování na protilátky proti koronaviru. Argumentuje, že jiná povinná očkování byla zavedena po desítkách let zkušeností s vakcínou. „Vyhláška dále rozděluje už tak polarizovanou společnost, nehledá jiné cesty řešení velkého problému a je naprosto nevymahatelná. Upozorňuji, že skoro všichni přitom očkováni jsme,“ napsal už v prosinci na Twitteru Růžička.

Stěžovat si na vyhlášku o povinné očkování chtěli i poslanci opoziční SPD. Mají ale jen 20 poslanců a k podání návrhu Ústavnímu soudu je potřeba 25 poslanců či 10 senátorů. Stížnost, která byla podána již na Silvestra loňského roku, podepsalo čtrnáct senátorů.

Hnutí Tomia Okamury se ve Sněmovně nepodařilo najít dalších pět podpisů pro stížnost - i proto, že nová vláda chce vyhlášku upravit, a druhé opoziční hnutí ANO ve vládě povinné očkování proti covidu prosadilo. V Senátu je situace jiná tím, že pro senátory je stížnost možností jak na sebe upozornit před podzimními volbami.

Denní přírůstky nakažených podle stupně očkování