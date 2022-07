Úřad zakázal civilní lety nad Českým Švýcarskem. Objevily se problémy s drony i ultralightem

Bezletová zóna bude v kruhu o poloměru deset námořních mil, tedy asi 18,5 kilometru, do výšky 10 500 stop, tedy přibližně 3 300 metrů. Do prostoru mohou pouze letadla a vrtulníky záchranných složek. Zákaz platí zatím do nedělní půlnoci.

Řízení letového provozu ve středu už dříve vydalo navigační výstrahu, podle které se mají letadla kvůli leteckému hasičskému zásahu vyhnout prostoru v okruhu tří kilometrů nad Janovem. Výstraha platí do pátečních 22:00, ale následně vydaný zákaz Úřadu pro civilní letectví má vyšší váhu.

Ministerstvo už v úterý apelovalo na lidi, aby nad hořícími lesy Českého Švýcarska nevypouštěli drony. Ohrožují tím záchranné operace. Nad oblastí přelétají hasicí vrtulníky a letouny. Na Twitteru se rovněž objevil záznam trasy úterního letu soukromého ultralehkého letadla Atec Zephyr nad Meznou a Růžovou v Českém Švýcarsku.

„Všemi (podněty) se budeme samozřejmě zabývat. Létání s drony ve zvláště chráněném území bez Úřadem vydaného oprávnění k provozu je protiprávním jednáním. Navíc může ohrozit probíhající záchranné letecké činnosti v oblasti postižené rozsáhlým požárem,“ napsal v úterý Úřad pro civilní letectví na svůj web.