Je to pod kontrolou. Hasiči se konečně usmáli, Pražáky skropil bambi vak

„Děkujeme vám všem za podporu. Moc si ji vážíme a zdravíme do Pardubického kraje,“ píší hasiči na svém Twitteru. Status doprovodili optimistickou fotkou jednotky, která se usmívá do aparátu.

Podobně situaci komentuje centrální twitterový účet hasičů „Chceme vám poděkovat za obrovskou podporu. Je pro nás hnacím motorem. Pomohli jste!“

Požár v Českém Švýcarsku se totiž po více než týdnu podařilo dostat pod kontrolu, v pondělí večer to oznámil ředitel HZS Vladimír Vlček. Podle něj se oheň nešíří do dalších míst a plocha, na které hasiči zasahují, se snížila zhruba na 600 hektarů. Zásah u rozsáhlého požáru by podle Vlčka mohl skončit likvidačními pracemi v řádu dnů.

Zásah pokračuje, v akci další tisícovka hasičů

Zásah nicméně bude pokračovat i v úterý. Podle sdělení ústeckých hasičů bude nasazeno 1 028 hasičů do požárního útoku ve stejné intenzitě, jako o den dřív.

„Nyní se soustředíme na obměnu sil, údržbu techniky, kontrolu požářiště a likvidaci drobných ohnisek v místech, která máme zcela pod kontrolou,“ napsali v pondělí večer na Twitteru. „Požár by se neměl dál šířit. Samozřejmě něco se může vyskytnout, co by to mohlo zkomplikovat, problém by mohl dělat třeba vítr,“ řekl ráno v ČT mluvčí ústeckých hasičů Lukáš Marvan. Pokračovat bude v úterý i letecký zásah.

Zatímco v pondělí pomáhaly Čechům německé vrtulníky, nyní by se situace mohla otočit. „Jsme domluveni, že si vzájemně pomůžeme. Ta spolupráce je nepřetržitá,“ upřesnil Marvan. Není ani zřejmé, kdy se budou moci domů vrátit evakuovaní obyvatelé Mezné či Hřenska. „Ten požár ještě není zlikvidovaný. Všide je obrovské množství hasičské techniky, mohlo by dojít ke kolizi s civilními auty,“ dodal mluvčí.

Hasičům se v posledních hodinách podařilo dostat k soutěskám v Hřensku, ohniska tam likvidují pozemní i vzdušnou cestou. Ohniska požáru se daří dostat plně pod kontrolu. Plamenné hoření, jaké bylo vidět v prvních dnech, se už neobjevuje.

Podle mluvčího ústeckých hasičů Lukáše Marvana se budou moci obyvatelé evakuovaných obcí vrátit do svých domovů hned, jakmile to bude bezpečné. Jde o lidi žijící v Mezné, Mezní Louce a Hřensku. Jedinou obcí, do které se obyvatelé mohli už vrátit, byla Vysoká Lípa. Tam evakuace skončila v neděli.

S likvidací požáru pomáhají i speciálně vycvičení lezci ve výstroji, kteří slaňují k ohniskům na nebezpečných místech. Pozor si ale musí dávat na padající stromy, větve i jiskry, které mohou zapadnout za oděv.

Hadice i u Pravčické brány

Hasiči v národním parku natáhli už celkem 78 kilometrů hadic. A dostali se i na ikonický bod celého parku. „To je ta, která je absolutně nejvýš, na Pravčické bráně,“ komentovali svůj počin.

Hadice natažená přímo na Pravčickou bránu. (1. srpna 2022)

Při úspěšném boji s nezkrotným živlem si pak zajímavě oddechli pražští hasiči. Ti si při svém zásahu v lese počkali, až se nad jejich hlavami objeví vrtulník s bambi vakem. A ... nechali se pokropit.

„Když je ti vedro a potřebuješ se ochladit...naši kluci si to užili,“ pochlubili se půlminutovým videem.