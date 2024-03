V jablonecké nemocnici hoří kuchyně, hasiči zachránili dva lidi

„Jablonecká nemocnice nehoří,“ uklidňuje mluvčí krajských hasičů Jaroslava Benešová s tím, že kolegové zasahují v areálu zdravotnického zařízení, konkrétně ve třetím patře jedné z provozních budov. Vyhlásili 3. stupeň požárního poplachu.

Několik desítek lidí se samo evakuovalo, dva lidi hasiči zachránili pomocí vyváděcích masek. „V tuto chvíli nemáme nahlášené žádné zraněné osoby,“ dodává Benešová s tím, že událost byla na operační středisko nahlášena pár minut po jedenácté hodině dopoledne.

„Hořelo uvnitř ve vzduchotechnice, nahlásili jsme to dřív, než se to rozhořelo úplně. Bylo to tu hlavně zakouřené, všichni jsme se evakuovali. Nyní je to pod kontrolou,“ domnívá se mluvčí nemocnice Jana Luňáková.

Podle ní hořela vzduchotechnika v prostorách kotelny, která sousedí s jídelnou. Jde o budovu E, která je stranou od hlavních budov, kde se nacházejí pacienti. „Nikdo nebyl zraněn,“ uzavírá Luňáková. Prostory jsou nyní začouzené a zapáchají kouřem.