Šéf TSK o Barrandovském mostu: Začínáme tomu říkat úspěch. Popisuje, co dalšího bude třeba v Praze opravit

Lidovky.cz: Předpovědi, že rekonstrukce Barrandovského mostu bude pro Prahu znamenat dopravní kolaps, se zatím nepotvrzují, vypadá to na úspěch. Máte pro to vysvětlení, dělali jste si v TSK analýzu, co se zatím odehrálo?

I my sami tomu s pokorou začínáme říkat úspěch. Máme za sebou prvních osm dnů, kdy jsme zaznamenali již několik různých stavů dopravy, ať už to byly špičky nebo změna počasí či zvýšené toky aut. A až na den, kdy byly dvě paralelní nehody na Pražském okruhu, plošný kolaps dopravy kvůli Barrandovskému mostu nenastal.

Dva roky jsme připravovali systém objízdných tras, vycházeli jsme z počítačových modelů a ty jsme verifikovali z empirických dat a statistik. Podle nich jsme upravovali jednotlivé parametry křižovatek, to jsme kombinovali s úpravou rychlosti v tunelech. Vše jsme modelovali a optimalizovali. Potvrdilo se, že scénář, který poté vyšel jako nejvhodnější, funguje.